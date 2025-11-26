Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên là sân chơi học thuật uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Năm nay, giải thưởng có sự tham gia của 628 đề tài của sinh viên đến từ 112 trường đại học trong cả nước, với 6 lĩnh vực: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Trong đó, nhiều đề tài có ý tưởng hay đã được các nhà đầu tư hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia hợp tác cùng doanh nghiệp khởi nghiệp; nhiều đề tài có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

sinh-vien-truong-dai-hoc-quy-nhon-gianh-giai-nhi-tai-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2025.jpg
Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trần Thị Mỹ Dung và Huỳnh Ngọc Danh (Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại học Quy Nhơn) đã xuất sắc giành giải nhì.

Đề tài là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của nhóm sinh viên. Sau khi khảo sát thực địa, trao đổi với các chuyên gia và võ sư, nghiên cứu tư liệu và phân tích chính sách…, nhóm sinh viên đã đưa ra những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định trong cộng đồng một cách hiệu quả, phù hợp và khoa học.

Giải thưởng trở thành nguồn động lực để sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục theo đuổi những đề tài nghiên cứu có chiều sâu, mang tính ứng dụng cao và đóng góp cho cộng đồng.

