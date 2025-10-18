Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Từ tò mò đến... thành công

Vui vẻ, hoạt bát là những ấn tượng của tôi về cậu bé Hoàng Tấn Vinh-học sinh lớp 5.7, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) trong lần đầu gặp gỡ. Song, điều làm tôi bất ngờ hơn là với tính cách ấy nhưng mỗi ngày, cậu bé vẫn có thể dành ra 4-5 giờ để luyện cờ vua. Em cũng rất điềm tĩnh vượt qua những trận đấu cân não kéo dài hàng giờ liền, góp phần mang về niềm tự hào cho quê hương Việt Nam.

Hoàng Tấn Vinh nhận huy chương bạc cờ chớp tại Giải vô địch trẻ Cờ nhanh và Cờ chớp thế giới diễn ra ở Hy Lạp vào tháng 4-2025. Ảnh: NVCC

Trong số rất nhiều giải đấu mà Vinh tham dự, Giải vô địch trẻ Cờ nhanh và Cờ chớp thế giới tổ chức tại Hy Lạp vào tháng 4-2025 có thể được xem là một bước ngoặt đối với cậu bé phố núi Gia Lai. Em đã thi đấu đầy bản lĩnh và xuất sắc mang về huy chương bạc ở nội dung cờ chớp, huy chương đồng nội dung cờ nhanh lứa tuổi U10.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận giải, Vinh không giấu được sự hãnh diện: “Khi khoác lên vai lá cờ đỏ sao vàng bước lên bục nhận huy chương, em cảm thấy rất vui và tự hào. Em luôn cố gắng hết mình để có thể mang vinh quang về cho đất nước”.

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE), Hoàng Tấn Vinh hiện có Elo tiêu chuẩn 1.911 điểm, Elo cờ nhanh 1.836 và Elo cờ chớp 1.983 điểm. Đây là những con số đáng nể đối với một kỳ thủ nhí.

Hành trình đến với cờ vua của cậu bé Hoàng Tấn Vinh bắt đầu rất tình cờ. Trong một lần theo bố đến nhà sách, Vinh-khi ấy mới 5 tuổi-đã dừng lại rất lâu trước gian hàng cờ vua. Thấy ánh mắt tò mò của con, anh Hoàng Văn Công (bố của Vinh) liền mua tặng con bộ cờ đầu tiên.

Chỉ sau vài buổi tập chơi cờ cùng mẹ tại nhà, cậu bé đã xin đi học và nhanh chóng thể hiện tố chất đặc biệt. 1 tháng sau, Vinh thử sức với Giải cờ vua Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng năm 2021. Dù không đạt giải nhưng trải nghiệm tại giải đấu đầu tiên trong đời đã mang đến cho em động lực to lớn. Để rồi từ đó, những nước cờ non nớt dần trở thành hành trình chinh phục ước mơ lớn.

“Lúc phát hiện Vinh thật sự yêu thích cờ vua, vợ chồng tôi đã bàn bạc và tìm cách giúp con phát triển đam mê của mình. Chúng tôi tìm huấn luyện viên, sắp xếp thời gian học tập hợp lý để con vừa học văn hóa, vừa luyện cờ vua”-anh Công chia sẻ.

Thời gian đầu, vì không có đội tuyển và huấn luyện viên chuyên nghiệp, Vinh phải tự tìm tòi học hỏi qua các video clip hướng dẫn trên internet. Đến hè năm 2022, em bắt đầu huấn luyện online cùng kiện tướng quốc tế Nguyễn Thanh Thủy Tiên.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Thủy Tiên và Hoàng Tấn Vinh trong một giải đấu quốc tế. Ảnh: NVCC

“Đã dạy qua nhiều lứa học trò, thế nhưng, tôi vẫn luôn ấn tượng về Tấn Vinh bởi trí nhớ hình ảnh siêu phàm cùng niềm đam mê cháy bỏng của em. Vinh rất nhanh nhạy, dạy gì cũng nắm bắt ngay.

Năm đầu tiên ra giải lớn với không ít lần vấp ngã, song Vinh luôn kiên cường chiến đấu trở lại sau mỗi lần thất bại, giống như một chiến binh thực thụ. Đó cũng chính là điều tạo nên thành công của Vinh hôm nay"-Kiện tướng Nguyễn Thanh Thủy Tiên nhận xét.

Từ khi tham gia huấn luyện cùng cô giáo Thủy Tiên, Vinh như được tiếp thêm lực đẩy mạnh mẽ. Em liên tục tham gia nhiều giải đấu cờ vua trẻ cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, mang về hàng chục giải thưởng.

Đơn cử như năm 2024, Vinh giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Giải Cờ vua-Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung lần thứ 20; tiếp đó là 4 huy chương vàng cá nhân và đồng đội tại Giải Cờ vua Miền Trung-Tây Nguyên mở rộng.

Năm 2025 cũng là năm bội thu của Hoàng Tấn Vinh. Ngoài 2 tấm huy chương danh giá ở Hy Lạp, cậu bé 10 tuổi còn giành được huy chương vàng Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á. Và gần đây nhất, vào tháng 9, em giành chức vô địch lứa tuổi U10 tại Giải ECHEss Open Cup do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp FPT Play tổ chức tại Hà Nội.

Em Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 20﻿25. Ảnh: NVCC

Khi đam mê được tiếp sức

Điều khiến các thầy cô ấn tượng ở cậu bé Hoàng Tấn Vinh không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà còn ở trái tim ấm áp, sự nghiêm túc trong lúc luyện cờ và phong thái thi đấu của em.

Trong giờ học văn hóa, Vinh chăm chú nghe cô giáo giảng bài và tranh thủ giờ giải lao để hoàn thành bài tập. Nhờ đó, em có thêm thời gian để luyện cờ vào buổi tối.

Cô Phạm Thụy Thảo Uyên-giáo viên chủ nhiệm lớp 5.7-cho biết: “Vinh là học sinh chăm ngoan, ham học hỏi và có tinh thần tự giác rất cao. Không chỉ chơi cờ giỏi, em còn học tốt các môn văn hóa và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè”.

Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh luôn có sự đồng hành của gia đình trên mỗi bước đi. Ảnh: B.N

Còn với kiện tướng Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Vinh là kỳ thủ nhí luôn cho thấy thần thái điềm tĩnh trong từng trận đấu, kể cả những trận chung kết đầy căng thẳng. Thế nhưng, đằng sau sự điềm tĩnh ấy, Vinh cũng là đứa trẻ sống rất tình cảm.

"Rất nhiều lần tôi chứng kiến Vinh giành chiến thắng ở ván quan trọng, thay vì mừng vui, em lại lo lắng cho đối thủ của mình, thậm chí còn thấy có lỗi khi đánh bại bạn"-chị Tiên chia sẻ.

Phía sau niềm đam mê và sự thành công của kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh ở môn cờ vua, không thể thiếu sự đồng hành bền bỉ của gia đình em. Nếu bố là người phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Vinh, thì mẹ lại là người đồng hành sát cánh với cậu bé trên từng chặng đường.

Hoàng Tấn Vinh và một phần bộ sưu tập giải thưởng cờ vua của em. Ảnh: B.N

“Khi con đi thi, chúng tôi cùng thầy cô luôn động viên và hỗ trợ để con không bị áp lực. Chừng nào con còn đam mê, chúng tôi còn đồng hành. Những lúc Vinh tham gia thi đấu ở xa, dù bận rộn thế nào, tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc để cùng đi với con.

Mỗi giải đấu là một hành trình mới, có niềm vui và có cả nước mắt. Nhưng điều quan trọng là con học được cách đứng dậy và tiến về phía trước"-chị Hoàng Thị Hiệp (mẹ của Vinh) bày tỏ.

Cũng như nhiều bạn nhỏ, tuổi lên 10 mới chỉ là khởi đầu của Hoàng Tấn Vinh. Phía trước em vẫn còn cả một hành trình dài để khám phá. Bằng cách kiên trì nuôi dưỡng đam mê, cậu học trò nhỏ nơi Phố núi sẽ viết tiếp ước mơ cờ vua của mình với từng nước đi chắc chắn và đầy tự tin.

Nói về triển vọng của Hoàng Tấn Vinh, Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thanh Thủy Tiên nhận định: “Là huấn luyện viên của Tấn Vinh hơn 3 năm nay, tôi tin rằng nếu được đầu tư phù hợp, em hoàn toàn đủ khả năng chinh phục những cấp bậc cao hơn nữa của bộ môn cờ vua”.