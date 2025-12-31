Xây dựng Bộ tiêu chí du lịch xanh gắn với sản phẩm du lịch đặc thù tại Kon Hà Nừng

(GLO)- Ngày 30-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng Bộ tiêu chí du lịch xanh gắn với sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng”.

Hội thảo nhằm xây dựng đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình du lịch xanh tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai”.

Đề tài do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Hữu Xuân làm chủ nhiệm; được triển khai thực hiện trong 24 tháng (từ tháng 6-2025 đến tháng 5-2027) với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Xuân - Chủ nhiệm đề tài báo cáo quy trình thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình du lịch xanh tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai”. Ảnh: Trần Dung

Đề tài có mục tiêu xây dựng mô hình du lịch xanh, tạo ra sản phẩm du lịch mới, gắn với phát triển tri thức của người dân tộc thiểu số và bảo vệ giá trị tài nguyên Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững du lịch của tỉnh Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung như: Du lịch xanh và hành vi xanh trong du lịch - tổng quan nghiên cứu, khoảng trống học thuật và bài học thực tiễn; tiềm năng, cơ hội và thách thức cho phát triển du lịch xanh tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; kết quả xây dựng Bộ tiêu chí du lịch xanh cho du lịch khám phá trải nghiệm, lưu trú tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở Làng Gò Cỏ…

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Việc xây dựng Bộ tiêu chí du lịch xanh gắn với sản phẩm du lịch đặc thù tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng góp phần làm cơ sở để định hình điểm đến, hoàn thiện điểm/tuyến/tour du lịch theo hướng bền vững cho tỉnh Gia Lai.

Nhóm thực hiện đề tài sẽ hoàn thiện cơ sở khoa học xây dựng mô hình du lịch xanh gắn với gia tăng giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng và tri thức văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số; đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Đồng thời, nhóm thực hiện đề tài cũng sẽ xây dựng, chuyển giao 2 mô hình du lịch xanh gắn với sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm, góp phần ổn định sinh kế cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ; xây dựng bộ công cụ quảng bá và đề xuất giải pháp phát triển du lịch xanh…

Các đại biểu tìm hiểu về sản phẩm du lịch xanh tại hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Đề tài này có thể trở thành tư liệu rất quan trọng cho công tác nghiên cứu phát triển du lịch xanh; đồng thời là tư liệu giảng dạy cho các ngành Địa lý học, Việt Nam học - du lịch, Quản trị lữ hành... của Trường Đại học Quy Nhơn.