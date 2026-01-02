Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Doanh nghiệp Việt Nam lần đầu đưa chip thương mại vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Tập đoàn FPT vừa bàn giao lô chip nguồn cho công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua Tập đoàn Restar. Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đưa chip thương mại vào một thị trường khó tính như Nhật Bản.

Theo đó, dòng chip nguồn vừa được xuất khẩu sang Nhật Bản được thiết kế chuyên biệt cho các máy in đa chức năng (MFP) hiệu năng cao, phục vụ môi trường văn phòng và doanh nghiệp.

Các chip do FPT thiết kế giúp quản lý và ổn định nguồn điện bên trong thiết bị. Ảnh: Vân Anh/TTO

Các chip do FPT thiết kế giúp quản lý và ổn định nguồn điện bên trong thiết bị, bảo vệ linh kiện trước các dao động điện áp và dòng điện; đồng thời, bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện tải cao.

chip được xuất khẩu là bước triển khai cụ thể hóa hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn Restar (Nhật Bản). Thỏa thuận đặt mục tiêu Restar phân phối 10 triệu chip do FPT thiết kế và sản xuất trong 3 năm tới tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Được biết, FPT và Restar cũng đang nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm bán dẫn mới dựa trên yêu cầu của thị trường Nhật Bản, gồm chip nguồn thế hệ mới, chip điều khiển, bộ vi mạch sử dụng trong thiết bị văn phòng, thiết bị hình ảnh và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Người Nhật phát minh robot đánh răng

Người Nhật phát minh robot đánh răng

(GLO)- Bàn chải đánh răng robot mang tên g.eN của Nhật Bản vừa ra đời, cho phép làm sạch chỉ bằng cách đặt thiết bị vào miệng, không cần thao tác bằng tay.

50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Gia Lai: 50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Tin tức công nghệ

(GLO)- Chiều 26-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) và Đại học Duy Tân tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2025.

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại chip điện toán quang học LightGen có tốc độ và hiệu suất năng lượng vượt xa phần cứng AI của Nvidia tới 100 lần. Công nghệ mới này đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ tạo sinh như sản xuất video và tổng hợp hình ảnh.

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Tin tức công nghệ

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án về truy xuất nguồn gốc

Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 12-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2020-2025; đồng thời thảo luận định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

