Doanh nghiệp Việt Nam lần đầu đưa chip thương mại vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Tập đoàn FPT vừa bàn giao lô chip nguồn cho công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua Tập đoàn Restar. Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đưa chip thương mại vào một thị trường khó tính như Nhật Bản.

Theo đó, dòng chip nguồn vừa được xuất khẩu sang Nhật Bản được thiết kế chuyên biệt cho các máy in đa chức năng (MFP) hiệu năng cao, phục vụ môi trường văn phòng và doanh nghiệp.

Các chip do FPT thiết kế giúp quản lý và ổn định nguồn điện bên trong thiết bị. Ảnh: Vân Anh/TTO

Các chip do FPT thiết kế giúp quản lý và ổn định nguồn điện bên trong thiết bị, bảo vệ linh kiện trước các dao động điện áp và dòng điện; đồng thời, bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện tải cao.

Lô chip được xuất khẩu là bước triển khai cụ thể hóa hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Tập đoàn Restar (Nhật Bản). Thỏa thuận đặt mục tiêu Restar phân phối 10 triệu chip do FPT thiết kế và sản xuất trong 3 năm tới tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Được biết, FPT và Restar cũng đang nghiên cứu phát triển nhiều dòng sản phẩm bán dẫn mới dựa trên yêu cầu của thị trường Nhật Bản, gồm chip nguồn thế hệ mới, chip điều khiển, bộ vi mạch sử dụng trong thiết bị văn phòng, thiết bị hình ảnh và thiết bị điện tử tiêu dùng.