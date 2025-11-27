Kỹ sư công nghệ FPT tạo nền tảng cứu hộ giữa cơn lũ lịch sử

(GLO)- Trong những ngày lũ lụt nghiêm trọng tại Gia Lai và khu vực Nam Trung Bộ, các kỹ sư FPT ở Quy Nhơn đã phát triển thành công nền tảng dự báo thiên tai antoanmualu.org.

Đây là công cụ miễn phí hỗ trợ dự báo mưa lũ, theo dõi tình trạng ngập theo từng giờ và gửi tín hiệu kêu cứu trực tiếp đến lực lượng ứng cứu.

Ứng dụng được đưa vào sử dụng từ ngày 19-11; trong những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua đã tiếp nhận hơn 1.000 yêu cầu cứu trợ từ người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Giao diện dự báo thiên tai antoanmualu.org do nhóm kỹ sư FPT phát triển. Ảnh: ĐVCC

Nền tảng này cho phép người dùng cập nhật chi tiết nhu cầu cứu hộ, như: Cần thực phẩm, cần thuyền, hỗ trợ y tế… đồng thời tự động gửi kèm vị trí GPS đến cơ quan chức năng. Anh Nguyễn Mạnh Cương, thành viên dự án “An toàn mùa lũ”, cho biết: Khi truy cập ứng dụng và gửi báo cáo cứu hộ, hệ thống sẽ tự động xác định vị trí của người dùng, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ kịp thời.

Ông Vũ Hồng Chiên-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (FPT Software, Tập đoàn FPT)-cho biết thêm: Tình huống khẩn cấp đã trở thành động lực để nhóm kỹ sư làm việc xuyên đêm, kết hợp xử lý dữ liệu mưa lũ, xây dựng mô hình dự báo bằng trí tuệ nhân tạo và thiết kế giao diện thân thiện để cả người cao tuổi cũng có thể sử dụng dễ dàng.

Nền tảng được tối giản, hoạt động ổn định ngay cả khi mạng yếu và cung cấp miễn phí cho cộng đồng, nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, theo thời gian thực và kịp thời gửi yêu cầu cứu hộ.

Với mục tiêu duy nhất giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, theo thời gian thực và kêu gọi hỗ trợ kịp thời, nền tảng được phát triển với 3 tính năng trọng yếu, gồm: Dự báo mưa lũ chi tiết đến cấp xã, cập nhật mỗi ngày và dự báo 7 ngày tiếp theo; bản đồ ngập lụt theo giờ, phản ánh trực quan khu vực an toàn-nguy hiểm; nút “Kêu gọi cứu hộ” cho phép người gặp nạn gửi ngay vị trí GPS và thông tin cá nhân đến các đội cứu nạn và chính quyền địa phương.

Khi cần trợ giúp, người dùng chỉ cần truy cập website, chọn biểu tượng “Báo cáo cứu hộ” màu đỏ, điền các thông tin cơ bản về số điện thoại, vị trí và địa chỉ chi tiết, đồng thời có thể gửi hình ảnh và ghi chú tình trạng hiện trường.

“Hiện các kỹ sư FPT tiếp tục cập nhật nền tảng để xây dựng antoanmualu.org thành nguồn thông tin tin cậy, hỗ trợ lực lượng cứu hộ và bảo vệ tính mạng người dân trong mùa mưa bão 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, chúng tôi đang nghiên cứu phát triển cả tính năng truy cập khi không có internet”-ông Chiên cho biết thêm.