Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ kích hoạt các kịch bản ứng phó trên phần mềm hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai tỉnh cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

Cụ thể, kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển, gồm: Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu. Kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại thuộc khu vực phía Đông tỉnh.

Kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 15 xã, phường ven biển phía Đông tỉnh. Ảnh: T.Lợi

Thời gian kích hoạt bắt đầu từ 15 giờ ngày 4-11, hoàn thành công tác sơ tán dân theo các kịch bản trước 12 giờ ngày 6-11. UBND 58 xã, phường liên quan được yêu cầu vận hành thông suốt hệ thống, báo cáo kịp thời tình hình sơ tán dân, huy động lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm và xử lý các tình huống khẩn cấp nếu có; đồng thời thống kê thiệt hại, báo cáo về sở để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường có hồ, đập; Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; các chủ hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai công trình, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Các đơn vị phải báo cáo thường xuyên tình hình vận hành và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn về Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Hồi 1 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Bão Kalmaegi di chuyển rất nhanh, đây là cơn bão có sức ảnh hưởng rộng. Ảnh: ĐVCC

Dự báo đến 1 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Đến 1 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn).