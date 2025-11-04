Dự báo vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 vào tối 6-11

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 19 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Dự báo tối 5-11, bão sẽ đi vào khu vực giữa biển Đông với tốc độ 20-25 km/h, cách bờ biển Gia Lai khoảng 800 km, gió cấp 13, giật cấp 16.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 20 giờ ngày 3-11-2025.

Tối 6-11, bão chỉ còn cách bờ biển Gia Lai khoảng 200 km, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 14, giật đến cấp 17.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Theo đó, từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền tại tỉnh Gia Lai vào nơi neo đậu an toàn tránh bão. Ảnh: P.V

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12- 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội; vùng biển gần bờ (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng biển cao 3-5 m biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động mạnh đến rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.