Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Dự báo vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 vào tối 6-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 19 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Dự báo tối 5-11, bão sẽ đi vào khu vực giữa biển Đông với tốc độ 20-25 km/h, cách bờ biển Gia Lai khoảng 800 km, gió cấp 13, giật cấp 16.

anh-man-hinh-2025-11-03-luc-214114.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 20 giờ ngày 3-11-2025.

Tối 6-11, bão chỉ còn cách bờ biển Gia Lai khoảng 200 km, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 14, giật đến cấp 17.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Theo đó, từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

img-0583.jpg
Tàu thuyền tại tỉnh Gia Lai vào nơi neo đậu an toàn tránh bão. Ảnh: P.V

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12- 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội; vùng biển gần bờ (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, sóng biển cao 3-5 m biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động mạnh đến rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

null