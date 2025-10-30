Phụ nữ xã đảo Nhơn Châu thức trắng đêm kho cá gửi bà con vùng lũ

(GLO)- Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong lũ dữ, từ xã đảo Nhơn Châu, những gói cá rim nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng rộng lớn đang vượt sóng đến với đồng bào. Không ồn ào, phô trương, đó là cách người dân xã đảo gửi đi yêu thương đến bà con vùng lũ.

Những ngày cuối tháng 10, tin tức về mưa lũ dồn dập tại Huế, Đà Nẵng liên tục xuất hiện trên các bản tin khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tại xã đảo Nhơn Châu, người dân hướng về miền Trung bằng sự cảm thông và sự sẻ chia. “Phải làm ngay điều gì đó cho bà con vùng lũ”, suy nghĩ ấy thôi thúc chị Phan Thị Thùy (SN 1978, thôn Trung) bắt tay hành động.

Không nhiều lời kêu gọi, chị Thùy lập tức gom toàn bộ 110 kg cá khô mà gia đình dành dụm để bán dịp cuối năm, trị giá khoảng 17 triệu đồng đem ra chế biến. Chị ngỏ ý với hàng xóm và ngay lập tức, gần chục chị em trong thôn rủ nhau góp sức.

Ở xã đảo, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Để chuẩn bị lượng lớn gia vị và đồ bếp không hề dễ dàng. Vậy nhưng khi nghe nhắc đến hai chữ “vùng lũ”, ai có gì mang nấy: người đem chảo lớn, người cho mượn bếp gas, người góp dầu ăn, mắm muối, gia vị… Tất cả được đặt lên bàn bếp như một sự gửi gắm đầy nghĩa tình.

Chị em thôn Trung đang rim cá ủng hộ người dân vùng lũ. Ảnh: HẢI YẾN

Không chỉ là làm nhanh để kịp chuyến tàu, các chị em còn chế biến rất bài bản, đảm bảo an toàn thực phẩm. Cá được rửa lại sạch, để ráo rồi chiên giòn nhằm giữ độ dai. Sau đó, chan đều nước mắm, đường, ớt, tiêu cùng hành, tỏi băm nhuyễn. Tất cả được rim lửa nhỏ suốt nhiều giờ để gia vị thấm sâu, cá lên màu đẹp và keo lại từng con, có thể để lâu ngày mà vẫn thơm ngon phù hợp với điều kiện thiếu thốn bếp núc ở vùng ngập lũ.

Chị em xã Nhơn Châu thức xuyên đêm rim cá để gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: HẢI YẾN

Tối 28-10, nhóm bắt đầu công việc từ 18 giờ và kéo dài đến 1 giờ sáng hôm sau. Giữa không khí oi nóng bên những chiếc chảo lớn, mùi cá rim thơm nức lan ra cả xóm. Ai cũng lấm lem mồ hôi, nhưng không ai kêu mệt. Mỗi mẻ cá rim xong là một niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.

Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ: “Chúng tôi góp chút công sức để bà con vùng lũ có bữa cơm nóng, thêm động lực vượt qua khó khăn”.

Khi công việc kết thúc, 150 kg cá rim đã hoàn thành, được chia theo từng bì nhỏ 0,5 kg, đóng thùng gọn gàng từ 5-10 kg để thuận tiện cho việc cấp phát. Vừa chợp mắt một chút, 6 giờ 30 sáng, các chị lại tất bật chuyển hàng lên ca nô để vào đất liền. Tại phường Quy Nhơn, những phần cá theo các đoàn thiện nguyện lên đường ngay trong ngày để kịp thời đến vùng ngập sâu.

Chị Phan Thị Thùy đang rim cá tại nhà. Ảnh: HẢI YẾN

Chị Thùy vuốt giọt mồ hôi còn chưa kịp khô, bộc bạch: “Toàn bộ cá khô làm cá ri được đánh bắt, phơi khô tại đảo Nhơn Châu và chế biến đảm bảo sạch sẽ. Chúng tôi mong chia sẻ chút khó khăn với bà con ngoài ấy quá khổ để họ biết rằng đồng bào cả nước luôn bên cạnh”.

Nói về việc làm này, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết: “Dù điều kiện đời sống còn khó khăn, đi lại chủ yếu bằng ca nô, nhưng bà con xã đảo luôn sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng. Hành động của các chị em lần này rất đáng trân trọng, thể hiện truyền thống nghĩa tình của người dân Nhơn Châu”.