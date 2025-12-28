Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bàn giao công trình nước sạch và tặng quà học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Biti’s tổ chức chương trình “Nước sạch cho vùng cao”, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và tặng quà học sinh xã Ia Dreh.

Đoàn xã Ia Dreh phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Biti’s bàn giao công trình nước sạch cho buôn Ia Sóa. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, đoàn đã bàn giao công trình nước sạch trị giá 247 triệu đồng cho buôn Ia Sóa. Đây là buôn đặc biệt khó khăn của xã Ia Dreh, chưa có nước sạch để sử dụng. Công trình gồm 1 giếng khoan, bồn chứa nước và hệ thống máy lọc nước với công suất 300 lít/giờ, cung cấp nước sạch cho 284 hộ dân trong buôn.

Đoàn hỗ trợ sửa nhà cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ tháng 11 vừa qua. Ảnh: Vũ Chi

Cũng trong chương trình, đoàn đã sửa chữa mái tôn nhà ở cho 4 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ tháng 11 vừa qua và hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/hộ; đồng thời, tặng gần 500 suất quà, giày dép Biti’s và tổ chức sân chơi cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-va-thcs-tran-hung-dao-vui-mung-nhan-qua-va-nhung-doi-dep-bitis-tu-nha-tai-tro-anh-vu-chi.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo vui mừng nhận quà và những đôi dép Biti's từ nhà tài trợ. Ảnh: Vũ Chi

Được tổ chức trong những ngày cuối năm 2025, chương trình đã mang lại niềm vui, giúp người dân và học sinh vùng khó Ia Dreh có điều kiện đón năm mới ấm áp, đủ đầy.

