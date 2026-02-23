Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay”

(GLO)- Ngày 23-2, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026.

Đây là năm thứ 5 Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay”.

Hệ thống Fly To Sky triển khai chiến dịch Tết chuyền tay nhằm quyên góp bánh kẹo tặng trẻ em vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch được triển khai nhằm vận động cộng đồng quyên góp bánh kẹo, hạt, mứt, thực phẩm, đồ hộp sau Tết còn nguyên chất lượng, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng (không tiếp nhận thực phẩm tươi sống) để trao tặng cho trẻ em vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới, đồng thời góp phần hạn chế lãng phí và giảm thiểu thực phẩm thừa sau Tết.

Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky đặt 19 điểm tiếp nhận tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Bình và các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Riêng tại tỉnh Gia Lai, các điểm tiếp nhận được đặt ở 3 địa điểm: Trụ sở Hệ thống từ thiện Fly To Sky (145/14/4 đường Thống Nhất, phường Diên Hồng); Văn phòng phẩm Phượng Đỏ (355 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú); Touch Cinema (số 212 đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku).

Hệ thống từ thiện Fly To Sky triển khai 19 điểm tiếp nhận bánh kẹo để trao tặng trẻ em vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Thời gian triển khai chiến dịch từ ngày 23-2 đến ngày 16-3-2026. Sau khi thu gom, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, nhóm từ thiện Fly To Sky sẽ tiến hành phân loại, chọn lọc kỹ càng, đảm bảo khả năng sử dụng, hình thức trước khi chia suất và tặng quà cho trẻ em tại chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 3-2026 tại các địa bàn biên giới trên khắp cả nước.