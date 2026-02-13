Gia Lai trao 121.150 suất quà "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Thực hiện Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tại Gia Lai đã vận động, trao tặng 121.150 suất quà Tết cho người nghèo, khó khăn, với tổng trị giá hơn 63,6 tỷ đồng.

Nằm trong chuỗi Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 13-2, ông Hà Văn Cát - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và trao 51 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt) cho 51 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Tổng trị giá 15,3 triệu đồng, từ nguồn vận động ủng hộ "Tết Nhân ái" của Hội CTĐ tỉnh.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: CTV

Được biết, qua triển khai Phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động và tổ chức các Chương trình Chợ "Tết Nhân ái", Tuần lễ "Tết Nhân ái", các hoạt động nhân đạo...

Qua các hoạt động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 121.150 suất quà "Tết Nhân ái" cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, bị ảnh hưởng do bão lũ, đối tượng dễ bị tổn thương để có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tổng trị giá phong trào đạt hơn 63,6 tỷ đồng, vượt gần gấp đôi kế hoạch đề ra.