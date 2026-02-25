Xác định nguyên nhân nước biển ở Hoài Nhơn Bắc đổi màu

(GLO)- Sáng 25-2, ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: Chính quyền địa phương đang kiểm tra và sẽ thông tin chính thức về hiện tượng dải nước màu nâu đỏ xuất hiện ven bờ biển khu phố Thiện Chánh.

Từ ngày 23-2, tại vùng biển ven bờ thuộc địa bàn khu phố Thiện Chánh xuất hiện một dải nước màu nâu đỏ kéo dài hơn 1 km dọc bờ biển, rộng khoảng 20 - 30 m, tạo sự tương phản rõ với màu xanh đặc trưng của biển.

Dải nước màu nâu đỏ ven bờ biển Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Đức Nhật

Những ngày qua, hiện tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là du khách. Nhiều ý kiến được đưa ra để lý giải nguyên nhân của hiện tượng trên, trong đó chia thành 2 quan điểm.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hóa cho biết: Qua xác định ban đầu, đây có thể là hiện tượng tảo nở hoa, thường gọi là “thủy triều đỏ”.

Theo ông Hóa, đây là hiện tượng bình thường, xuất hiện hằng năm vào sau Tết khi thời tiết bắt đầu nắng ấm, thuận lợi cho tảo nở hoa. Chỉ có khác là năm nay hiện tượng xuất hiện sớm hơn, phạm vi rộng hơn. Chính quyền địa phương sẽ xác định chính xác nguyên nhân và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của phường để người dân nắm rõ.

Vùng biển đổi màu có chiều dài khoảng 1 km. Ảnh: Đức Nhật

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng đây không phải là hiện tượng thủy triều đỏ, mà do màu của đất đỏ khi tan trong nước biển gây ra.

Nhà ở cạnh vùng biển xảy ra hiện tượng trên, ông Nguyễn Nhân (khu phố Thiện Chánh) lý giải: “Trước đây, người ta sử dụng đất đỏ để đắp một đoạn bờ kè dọc bờ biển. Mùa mưa bão, sóng biển gây sạt lở, lượng đất đỏ bị cuốn ra biển vùi lấp dưới lớp cát ven bờ. Thời gian gần đây, lượng cặn bùn này bị sóng biển khuấy lên”.

Tuy có cách lý giải khác nhau về nguyên nhân, nhưng 2 luồng ý kiến đều có điểm chung là hiện tượng này không gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng chính quyền địa phương và ngành chức năng cần xác định chính xác hiện tượng và nguyên nhân, thông tin đến người dân cũng như có biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo môi trường và an toàn sức khỏe cho người dân, du khách.