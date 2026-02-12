Bàn giao 2 căn Nhà Đại đoàn kết ở làng Brang Đak Kliết

(GLO)- Ngày 11-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao 2 căn Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại làng Brang Đak Kliết, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, làng Brang Đak Kliết cùng bà con dân làng.

Trao Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại làng Brang Đak Kliết. Ảnh: ĐVCC

Hai căn Nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho gia đình bà Đinh Thị Srah (hộ nghèo) và hộ ông Đinh Ch’Hel (hộ cận nghèo). Mỗi căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã Ya Hội hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ngoài ra, công trình còn nhận được sự chung tay góp sức với hơn 100 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 18 (Sư đoàn 2, Quân khu 5), đoàn viên thanh niên, các ban, ngành, đoàn thể và bà con Nhân dân trong làng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Hội còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình yên tâm an cư, nỗ lực lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.