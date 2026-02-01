Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận 296 đơn vị máu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-2, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ I - 2026.

Với chủ đề: "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội HMTN lần thứ I đã thu hút trên 300 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 7 xã, phường tham gia HMTN.

z7489255477447-59140632c52439e97ed5a5d93945e3b6.jpg
Chương trình HMTN thu được 296 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 296 đơn vị máu đảm bảo chất lượng chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Theo kế hoạch, trước Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ phối hợp tổ chức 3 đợt HMTN để đảm bảo nguồn máu cho các cơ sở điều trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

null