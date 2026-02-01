Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận 296 đơn vị máu

(GLO)- Sáng 1-2, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ I - 2026.

Với chủ đề: "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội HMTN lần thứ I đã thu hút trên 300 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 7 xã, phường tham gia HMTN.

Chương trình HMTN thu được 296 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 296 đơn vị máu đảm bảo chất lượng chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Theo kế hoạch, trước Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ phối hợp tổ chức 3 đợt HMTN để đảm bảo nguồn máu cho các cơ sở điều trị.