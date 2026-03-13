(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 427/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em (ảnh minh họa).

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Hai Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Phó Chủ tịch thường trực) và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy viên Ủy ban gồm có: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (Ủy viên thường trực), Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Ủy ban có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban: Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất.

Chủ tịch Ủy ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban.

Bộ Y tế là Cơ quan thường trực của Ủy ban. Bộ này có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện các nhiệm vụ giúp việc cho Ủy ban, bảo đảm không làm tăng đầu mối tổ chức và không thêm biên chế.