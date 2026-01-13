Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 334 triệu đồng hỗ trợ trẻ em khiếm thị và học sinh nghèo tại Gia Lai

KIM HƯỜNG
(GLO)- Từ ngày 4-1 đến 12-1, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh) cùng Hội Người mù tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát tại nhà 54 trẻ khiếm thị các dạng ở 23 xã, phường phía Tây Gia Lai; trong đó có 47 trẻ khiếm thị đa tật và 7 trẻ khiếm thị học hòa nhập.

Dịp này, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng đã trao tặng 54 suất quà Tết cho các em, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng; đồng thời, hỗ trợ tiền hàng năm cho 39/54 trẻ khiếm thị đa tật và trẻ khiếm thị học hòa nhập ở khu vực Tây Gia Lai (3 triệu đồng/năm/trẻ khiếm thị đa tật và 1,2 triệu đồng/năm/trẻ khiếm thị học hòa nhập).

ho-tro-tre-em-khiem-thi-tai-gia-lai.jpg
Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng trao tiền hỗ trợ hàng năm và quà Tết Bính Ngọ 2026 cho em Huỳnh Đức Tịnh (tổ 5, phường Diên Hồng). Ảnh: ĐVCC

Tổng số quà Tết và tiền hỗ trợ hàng năm đợt này cho trẻ em khiếm thị đa tật và trẻ khiếm thị học hòa nhập ở các xã phường phía Tây Gia Lai là 140,6 triệu đồng.

Trước đó, Trung tâm đã hỗ trợ 90 triệu đồng cho 30 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía Đông Gia Lai. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng quà Tết cho 48 trẻ khiếm thị đa tật, trẻ khiếm thị học hòa nhập khu vực phía Đông tỉnh, mỗi suất trị giá 300-500 ngàn đồng.

a4.jpg
Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng trao tiền hỗ trợ cho bà Đỗ Thị Diền (SN 1958, ở phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ người khiếm thị và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng cùng Hội Người mù tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 8 triệu đồng cho 2 hộ gia đình người khiếm thị trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Đồng thời, hỗ trợ 6.955 quyển vở (trị giá hơn 55,6 triệu đồng) cho 1.391 học sinh Trường Tiểu học Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc).

null