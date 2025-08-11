Chàng trai khiếm thị tỏa sáng với âm nhạc

Anh cũng đang được đề cử tham dự vòng quốc tế cuộc thi Kayserburg International Youth Piano Competition do Liên đoàn Giáo dục nghệ thuật Trung Quốc và Tập đoàn Pearl River phối hợp tổ chức tại Hạ Môn (Trung Quốc) vào đầu tháng 10-2025.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng piano Việt Nam năm 2025 thu hút hơn 2.000 thí sinh cả nước, tranh tài ở 6 bảng đấu theo độ tuổi và 3 bảng theo trình độ (không chuyên, chuyên nghiệp, nghệ sĩ) qua 3 vòng: Sơ loại, bán kết và chung kết. Đào Văn Thơm đã đạt giải Vàng ở nhóm không chuyên.

Nghị lực và tài năng

Ngay sau cuộc thi, khoa Nghệ thuật Trường ĐH Văn Hiến đã đăng tải bài viết trên website giới thiệu đến toàn thể sinh viên trong khoa về thành tích của Thơm (hiện là sinh viên năm 4 ngành Piano ứng dụng, khoa Nghệ thuật, Trường ĐH Văn Hiến, TP Hồ Chí Minh).

Đào Văn Thơm thích cảm giác thú vị mỗi khi ngồi đánh đàn và mê mẩn những giai điệu du dương ngân nga. Ảnh: Khoa Nghệ thuật, Trường ĐH Văn Hiến

Th.S Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa Nghệ thuật Trường ĐH Văn Hiến chia sẻ, Thơm luôn xem nghệ sĩ piano khiếm thị Nhật Bản Nobuyuki Tsujii như một hình mẫu để phấn đấu và vươn xa. Dưới sự đồng hành, dìu dắt tận tâm của giảng viên Trần Mai Hồng, một người thầy, nghệ sĩ piano giàu kinh nghiệm và đầy tâm huyết, hành trình chạm tới đỉnh cao nghệ thuật của Đào Văn Thơm đang ngày càng rộng mở. Giảng viên và sinh viên trong khoa xem Thơm là niềm tự hào của ngành Piano.

4 năm trước, khi Thơm mới bước chân vào trường đại học, câu chuyện vượt khó theo đuổi đam mê của chàng sinh viên khiếm thị duy nhất của ngành Piano ứng dụng đã thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. “Ai cũng có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình; chỉ cần có ý chí mọi khó khăn đều chỉ là thử thách”, Thơm nhắc lại lời động viên của một số bạn bè, thầy cô lúc bỡ ngỡ vào trường và đã không ngừng cố gắng.

Thơm học piano từ năm 15 tuổi, lúc đầu không nghĩ mình thích piano nhiều đến vậy. Tiếp xúc nhiều hơn, những lần ngồi đánh đàn, Thơm mê mẩn với những thanh âm du dương, rồi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc, ấp ủ mong muốn trở thành một giáo viên dạy nhạc. “Những giai điệu mang đến cho tôi sự thích thú và tôi thường cover (đánh lại) những bản nhạc nhẹ mình yêu thích. Không ít lần cover, tôi tách giai điệu ra, thể hiện lại bằng phong cách riêng của mình nhưng vẫn giữ lại giai điệu chính của tác giả bản nhạc ấy”, Thơm cho hay.

Thơm bảo lo nhất là không được nhà trường nhận vào học, nhưng Trường ĐH Văn Hiến không chỉ chấp thuận chàng sinh viên khiếm thị giàu nghị lực, có năng khiếu âm nhạc mà còn cấp học bổng toàn phần suốt 4 năm học. Đáp lại, kết quả các học kỳ vừa qua, Thơm đều đạt từ 3.2 - 3.8 (thang điểm 4.0) - xếp từ mức giỏi đến xuất sắc.

Vượt lên bóng tối, thắp sáng ước mơ

Gia đình Thơm có 6 thành viên thì đến 4 người đã bị khiếm thị, riêng Thơm không nhìn thấy gì. Gánh nặng mưu sinh đè lên vai người cha sáng mắt, nên từ nhỏ Thơm đã sống trong cảnh cơ cực, thiếu trước hụt sau. Học hết lớp 4 ở quê nhà, Thơm được người quen giới thiệu vào Mái ấm Thiên Ân (TP Hồ Chí Minh), học chữ nổi.

Đào Văn Thơm đạt giải tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng piano Việt Nam 2025. Ảnh: Khoa Nghệ thuật, Trường ĐH Văn Hiến

Suốt quãng thời gian từ lớp 6 đến lớp 11, không ít lần Thơm tính bỏ học để đi làm kiếm tiền, nhưng rồi cha mẹ, thầy cô động viên, khích lệ, Thơm lại bước tiếp trên con đường học vấn và không ngừng nỗ lực. “Nhiều lúc nhìn lại tôi cũng không biết vì sao lại có thể vượt qua được những thử thách đó”, Thơm bảo vậy. 4 năm qua, Thơm làm gia sư dạy đàn để kiếm tiền trả thuê trọ, trang trải chi phí sinh hoạt, đi lại. “Việc gì rồi cũng qua”, Thơm vẫn hay nhẹ tênh như vậy khi nói về nỗi nhọc nhằn của mình.

Theo ông Nguyễn Hùng Thanh, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai, chàng trai khiếm thị giàu nghị lực Đào Văn Thơm luôn sống lạc quan, kiên định với hành trình đã chọn và không ngừng vượt qua mọi giới hạn. Thời phổ thông, chỉ trừ năm lớp 8, những năm học còn lại Thơm luôn là học sinh giỏi. Ngoài ra, Thơm còn tích cực tham gia các phong trào TDTT, từng đạt huy chương nội dung bơi lội, cờ vua tại một số giải thể thao trẻ của TP Hồ Chí Minh và toàn quốc; đoạt giải nhì Hội thi Tin học dành cho người mù toàn quốc năm 2020.

Nỗ lực của Thơm đã truyền cảm hứng để em trai Đào Tấn Thảo mạnh mẽ nối gót anh, theo đuổi ngành học Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Văn Hiến. Noi gương anh trai, Thảo cũng vừa đi học vừa đi làm để tự trang trải mọi chi phí và rắn rỏi vượt mọi thử thách.

“Thơm tính, ra trường rồi xin đi dạy nhạc. Vài năm sau, nếu điều kiện cho phép, Thơm muốn về Quy Nhơn sống và dạy nhạc…”, chàng trai giàu nghị lực ấp ủ.