Tỏa sáng từ niềm đam mê Vật lý

BẠCH DƯƠNG
(GLO)- Em Hà Tấn Đạt-học sinh lớp 12A3, Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Ngô Mây) là gương mặt tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, đặc biệt môn Vật lý.

Đạt đã nhiều lần đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và mới đây vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

42.jpg
Hà Tấn Đạt (bên phải) cùng thầy giáo tại Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Ngô Mây).
﻿Ảnh: NVCC

Ngay từ khi mới bước vào cấp THPT, Đạt đã bộc lộ tố chất thông minh, chăm chỉ và say mê khoa học tự nhiên. Em liên tục đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi như: giải ba môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 10, 11 và thi vượt lớp 12 và giải ba môn Vật lý cấp quốc gia lớp 11.

Mới đây, Đạt được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, phần thưởng cao quý dành cho những học sinh có nhiều nỗ lực và thành tích nổi bật.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Đạt cho biết: “Đối với em, quan trọng nhất là phải nắm vững kiến thức cơ bản trên lớp. Em thường dành thời gian tự học, tự nghiên cứu thêm tài liệu. Khi gặp khó khăn, em mạnh dạn hỏi thầy cô hoặc thảo luận cùng bạn bè để tìm ra hướng giải quyết. Ngoài ra, việc luyện đề và hệ thống lại kiến thức giúp em ghi nhớ lâu và rèn kỹ năng làm bài hiệu quả hơn”.

Được biết, Đạt có niềm đam mê môn Vật lý từ khi học lớp 7, thời điểm ấy, chính các thầy cô giáo đã truyền cảm hứng học tập cho em. Không dừng lại ở việc học cho riêng mình, em còn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong lớp, giúp nhiều bạn tiến bộ rõ rệt.

Đạt còn biết cân bằng giữa việc học và tham gia phong trào. Em thường góp mặt trong các tiết mục văn nghệ của lớp và trường, lan tỏa tinh thần đoàn kết, vui vẻ. Sự năng nổ và khiêm tốn khiến em trở thành một trong những học sinh tiêu biểu của trường, được nhiều bạn bè và thầy cô quý mến.

Cô Nguyễn Đoàn Thảo Trang, giáo viên Vật lý Trường THPT số 1 Phù Cát, nhận xét: Đạt là học trò chăm chỉ, tự giác và cầu tiến. Em luôn chủ động tìm tòi kiến thức mới, khi gặp vấn đề khó thì mạnh dạn hỏi thầy cô để hiểu sâu hơn.

Thành tích hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, lòng kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng. Với nền tảng vững chắc cùng niềm đam mê khoa học, tin rằng Đạt sẽ còn tiến xa hơn nữa.

