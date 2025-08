Giới trẻ chọn lọc tin tức trong “vũ trụ thông tin” đa nền tảng

Mỗi nền tảng đã tạo ra một trải nghiệm khác biệt: từ video ngắn, infographic bắt mắt đến podcast thời sự, livestream chuyên đề... Thay vì đọc những bài viết dài, nhiều bạn trẻ chọn cách cập nhật qua các nội dung tóm tắt, hấp dẫn và dễ hiểu.

Dù bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Thị Thanh (trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Hrung) vẫn duy trì thói quen theo dõi tin tức mỗi ngày qua nhiều nền tảng số. Thanh chia sẻ: “Tôi thường cập nhật tin tức từ Facebook, Instagram, TikTok và các trang báo điện tử uy tín. Những nội dung tôi quan tâm chủ yếu là giải trí, giáo dục và đặc biệt là tin tức liên quan đến Gia Lai. Nhờ vậy, tôi thấy mình không bị tụt lại phía sau so với những gì đang diễn ra ở quê hương cũng như trong nước”.

Bản thân Thanh không có thói quen đọc hết những bài dài, nhưng lại bị thu hút với các tiêu đề gợi tính tò mò. Khi bận rộn, Thanh chuyển sang nghe podcast hoặc video ngắn để nắm bắt thông tin kịp thời. “Nhiều khi tôi vừa nấu cơm vừa nghe podcast hoặc xem clip tóm tắt tin tức trong vài phút. Điều này vừa tiện, vừa dễ hiểu”, Thanh nói thêm.

Không dừng lại ở việc “lướt tin”, nhiều bạn trẻ đã hình thành thói quen tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc. Bạn Bùi Tố Hân (trú tại tổ 3, phường Pleiku) cho biết: “Tôi thường đọc tin trên các fanpage uy tín như Cổng thông tin Chính phủ, Thư viện pháp luật, Thông tin Quốc hội,… Nếu tiêu đề thu hút và đúng mối quan tâm, tôi sẽ bấm vào link đọc kỹ hơn. Chọn đúng nguồn, đúng nội dung thì tin tức mới thực sự có giá trị”.

Đặc biệt, không ít bạn trẻ dành thời gian để đọc về chính trị, kinh tế hay các chính sách mới, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình sau hợp nhất, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bạn Trương Trung Nguyên (thôn Hợp Nhất) cho hay: “Tôi không đọc báo thường xuyên, nhưng chính trị là mảng tôi luôn theo dõi. Đây là nguồn tin quan trọng, cần thiết để giới trẻ hiểu được xu hướng và định hướng phát triển của đất nước”.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc cập nhật tin tức, nhiều bạn trẻ còn tận dụng mạng xã hội như một công cụ học tập và phát triển nghề nghiệp. Đang cầm điện thoại xem clip về các mẫu tóc thịnh hành, bạn Nguyễn Thị Thanh Trúc (trú tại tổ Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) chia sẻ: “Do đang học nghề tóc nên ngoài việc học ở salon, tôi thường tranh thủ lúc rảnh để lướt TikTok, tìm các kiểu tóc mới để học theo và tư vấn cho khách hàng”.

Với bạn Trúc, mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí mà còn là “kênh tin tức” hấp dẫn, đa chiều. “Giới trẻ tiếp cận mọi thứ rất nhanh, rất cá nhân, rất thời thượng. Làm nghề dịch vụ mà không cập nhật xu hướng kịp thời thì coi như tự loại mình khỏi cuộc chơi”, Trúc bày tỏ.

Theo báo cáo Digital 2025 Vietnam do tổ chức We Are Social và Meltwater tổng hợp: Tính đến đầu năm 2025, Việt Nam có 79,8 triệu người sử dụng Internet chiếm 78,8% dân số. Trong đó có khoảng 76,2 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội thuộc nhóm từ 18 tuổi trở lên (tương đương 75,2% dân số). Trung bình, người dùng dành 6 giờ 5 phút mỗi ngày cho các hoạt động trực tuyến, trong đó, khoảng hơn 2 giờ 30 phút trên mạng xã hội. Các nền tảng được sử dụng nhiều nhất là Facebook, TikTok, Zalo và YouTube.