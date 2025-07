Đoàn thanh niên đồng hành hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Giữ mạch yêu thương

Tại Đoàn phường Quy Nhơn Nam - đơn vị hình thành từ việc sáp nhập các đoàn phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Trần Phú và Ngô Mây, công tác đỡ đầu trẻ khó khăn được triển khai ngay từ những ngày đầu chuyển giao.

Chị Bùi Thị Thanh Loan, Bí thư Đoàn phường, cho biết: “Ngay sau sáp nhập, chúng tôi chủ động làm việc với các đơn vị từng bảo trợ để thống nhất phương thức phối hợp. Mỗi nơi trước đây có cách làm khác nhau nên việc kết nối lại là cần thiết. Bên cạnh đó, chúng tôi phân công bí thư chi đoàn từng phường cũ - những người vốn đã nắm rõ hoàn cảnh từng trường hợp, tiếp tục theo dõi các em để kịp thời hỗ trợ”.

Đoàn phường Quy Nhơn Nam trao kinh phí đỡ đầu cho em Trần Minh Đức. Ảnh: D.L

Hiện tại, Đoàn phường đang phối hợp với 10 đơn vị để duy trì hỗ trợ định kỳ cho 10 em nhỏ, với mức 300 - 900 nghìn đồng/tháng. Ngoài khoản tiền hỗ trợ, các em còn được tặng quà dịp lễ, Tết hay khi gặp khó khăn đột xuất. Sắp tới, đơn vị dự kiến mở rộng hoạt động sang hỗ trợ gia đình các em như sửa chữa nhà cửa, làm góc học tập hoặc hỗ trợ phương tiện học tập thiết yếu.

Đoàn xã Chư Sê cũng có cách làm riêng để đảm bảo hoạt động đỡ đầu không bị gián đoạn sau khi sáp nhập từ 5 xã, thị trấn. Một trong những học sinh đang được đơn vị hỗ trợ là em Siu H’Ly (lớp 10A2, Trường THPT Trường Chinh). Siu H’Ly là con út trong gia đình nghèo, bố mẹ đã gần 70 tuổi. H’Ly nhận học bổng 500 nghìn đồng/tháng từ quỹ Future for all do Đoàn xã Dun (cũ) vận động.

Chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga, Bí thư Đoàn xã Chư Sê, chia sẻ: “Sau khi sáp nhập, việc duy trì hỗ trợ trẻ gặp khó khăn do thay đổi nhân sự và mô hình tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Đoàn. Ngoài duy trì mức hỗ trợ như trước đây, đơn vị còn tiếp tục kết nối với các nhà hảo tâm để mở rộng phạm vi hỗ trợ học sinh nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương”.

Trong khi đó, Đoàn phường Quy Nhơn Tây đang lên kế hoạch đỡ đầu cho em Nguyễn Thành Đạt (lớp 5B, Trường Tiểu học Phước Mỹ), Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở học tập mà còn hướng đến an sinh bền vững.

Đạt mồ côi mẹ, cha mất sức lao động, sống cùng bà nội trong căn nhà xuống cấp. Trước đó, em từng nhận 60 triệu đồng sửa nhà từ chương trình “Ngày hội vì bạn” do Thành đoàn Quy Nhơn (cũ) tổ chức. Hiện nay, Đoàn phường Quy Nhơn Tây cam kết hỗ trợ em 1 triệu đồng/quý cho đến khi đủ 18 tuổi.

“Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia để các em có cơ hội vượt lên hoàn cảnh. Không ai bị bỏ lại phía sau - đó là tinh thần xuyên suốt”, anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường, nhấn mạnh.

Vui vì được quan tâm

Nhờ được Đoàn phường Quy Nhơn Nam đỡ đầu từ tháng 3 năm nay, bé Trần Minh Đức (lớp 1B, Trường Tiểu học Kim Đồng) có khoản hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng để trang trải chi phí học tập. Đức sống với cha mẹ trong hoàn cảnh chật vật: Cha bị tai biến sau TNGT, phải bán vé số để mưu sinh; mẹ làm thuê ở quán ăn. Dù nhỏ tuổi, Đức đã cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các anh chị đoàn viên qua những lần đến thăm, tặng quà. “Mấy anh chị đến chơi và cho quà, con vui lắm. Con sẽ học giỏi để không phụ lòng mọi người đã yêu thương”, Đức tâm sự.

Đoàn xã Biển Hồ trao kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho em Nguyễn Tấn Lộc. Ảnh: P.L

Với các em, sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn là chỗ dựa tinh thần đáng quý. Ở xã Biển Hồ, trường hợp em Nguyễn Tấn Lộc (lớp 9B, Trường THCS Phú Hòa, xã Chư Păh) cũng là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của hoạt động đỡ đầu (nhà Lộc ở xã Biển Hồ, nhưng học ở xã Chư Păh).

Bố Lộc mất sớm, mẹ có chồng khác, Lộc sống với ông bà nội già yếu. Hằng ngày, em vừa học vừa phụ việc nhà. Từ tháng 12-2024, Đoàn xã Nghĩa Hưng (cũ) đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ định kỳ 500 nghìn đồng/tháng. Hiện tại, hoạt động này tiếp tục được duy trì bởi Đoàn xã Biển Hồ.

“Dù không được may mắn như các bạn nhưng em nhận được sự yêu thương, động viên của các anh chị. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này có việc làm ổn định, nuôi sống bản thân và phụng dưỡng ông bà”, Lộc tâm sự.