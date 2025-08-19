Học nhạc cụ: Niềm vui ngày hè của học sinh Gia Lai

(GLO)- Dịp hè, nhiều học sinh vùng cao Gia Lai được gia đình tạo điều kiện học nhạc cụ. Việc học không chỉ giúp các em phát triển năng khiếu, rèn luyện kiên nhẫn, kỷ luật mà còn là hình thức giải trí lành mạnh, giúp tránh xa thiết bị điện tử và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc từ sớm.

Hè này, em Siu Ri Yon (SN 2015, làng Breng 1, xã Ia Hrung) lại háo hức tham gia lớp học đàn organ do một thầy giáo dạy nhạc trong làng đứng lớp. Ri Yon bắt đầu làm quen và tập luyện với đàn organ từ năm học lớp 2. Mỗi tuần, em theo học hai buổi vào thứ Tư và thứ Bảy, với khung thời gian từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút. Nhờ sự kiên trì và chăm chỉ, đến nay em đã có thể chơi được một số bài cơ bản và đọc được các nốt nhạc.

Chị Siu H’miên-mẹ của Ri Yon-cho hay: “Ri Yon hiện là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Ngô Mây (xã Ia Hrung). Từ nhỏ cháu đã thích nghe nhạc. Thấy con mê đàn, gia đình mua cho cháu một cây organ để thuận tiện việc học và luyện tập ở nhà. Ngoài thời gian học với thầy, cháu thường tự tập thêm mỗi ngày. Từ khi theo học đàn, cháu chăm chỉ hơn, ít xem tivi hay cầm điện thoại như trước. Làm cha mẹ, thấy con ham học cái hay, cái đẹp như vậy, mình cũng mừng lắm”.

Nhờ sự kiên trì và chăm chỉ, đến nay em Siu Ri Yon (làng Breng 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã có thể chơi được một số bài cơ bản và đọc được các nốt nhạc. Ảnh: R'ô Hok

Em Siu Ri Yon bày tỏ: “Em thích học đàn lắm, vì học đàn làm em vui. Em ước sau này được đứng trên sân khấu để đánh đàn cho mọi người nghe”.

Có con trai đang học lớp 5, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Hrung), chị Ksor H’Hương (làng Klah 2, xã Ia Hrung) chia sẻ: “Ngay từ đầu hè, tôi đã đăng ký cho cháu học organ với một thầy giáo trong xã. Hiện cháu đang tập luyện ngón tay và học các nốt nhạc cơ bản. Thấy cháu thích thú, mỗi buổi học về đều khoe đã chơi được vài đoạn ngắn, nên tôi cũng mừng. Sắp tới, nếu có điều kiện, tôi dự định sẽ cho cháu lên Pleiku học thêm để rèn kỹ năng bài bản hơn”.

Em Siu Đinh-con của chị Ksor H’Hương-bộc bạch: “Bố mẹ mua cho em cây đàn organ từ tháng 2 vừa qua. Hè này, ngoài lúc chơi với bạn bè, em thường tự tập đàn ở nhà vì em rất thích tiếng đàn”.

Còn em Hoàng Đức Tài (SN 2008, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì chia sẻ: “Em bắt đầu học guitar cổ điển từ năm lớp 6, vừa tự mày mò, vừa theo học thầy-cô dạy nhạc bên ngoài trường vào các dịp hè. Đến lớp 9, em chuyển sang guitar điện vì mê âm thanh mạnh mẽ, phóng khoáng của loại nhạc cụ này. Ban đầu, em tập đàn để thư giãn sau giờ học, nhưng càng chơi càng bị cuốn vào từng giai điệu.

Năm ngoái, em thành lập nhóm nhạc Luigi Band nhằm kết nối các bạn học sinh ở phố núi Pleiku, cùng nhau tập luyện, biểu diễn và giữ cho ngọn lửa đam mê âm nhạc. Em hy vọng trong tương lai, nhóm sẽ được đứng trên nhiều sân khấu lớn, mang tình yêu âm nhạc lan tỏa đến nhiều người hơn”.

Em Hoàng Đức Tài (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) say mê biểu diễn guitar điện cùng ban nhạc trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Ông Y Ploi-Giáo viên dạy nhạc (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Nhiều năm qua, tôi luôn dành thời gian dạy đàn guitar, t’rưng, klông pút cho các em học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số. Vào dịp hè, số lượng học viên tăng lên rõ rệt, phần lớn là học sinh vùng cao. Các em đến lớp không chỉ để học chơi nhạc cụ mà còn rèn tính kiên nhẫn, kỷ luật và thêm gắn bó với âm nhạc truyền thống. Thấy các em say mê tập luyện, tôi rất vui và tin rằng âm nhạc sẽ là người bạn đồng hành, giúp các em phát triển toàn diện”.

Trao đổi với P.V, Nghệ sĩ Ưu tú Chu Thị Thúy Hà (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Việc các em nhỏ, nhất là học sinh vùng cao, có cơ hội tiếp cận và theo đuổi một bộ môn nghệ thuật trong dịp hè là rất đáng quý. Nhà trường và phụ huynh nên quan tâm, tạo thêm sân chơi để các em phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng đam mê. Đây cũng là khoảng thời gian cần thiết để các em rèn luyện tinh thần, khám phá bản thân. Nếu được theo đuổi lâu dài, năng khiếu ấy sẽ trở thành đam mê thực sự và có thể tỏa sáng trong tương lai”.