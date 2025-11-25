9 học sinh mồ côi ở chùa Bửu Châu đập heo đất hỗ trợ đồng bào vùng lũ hơn 9 triệu đồng

(GLO)- Ngày 25-11, 9 học sinh của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã đập heo đất, đóng góp hơn 9 triệu đồng để ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

Em Nguyễn Ngọc Tĩnh (lớp 11C4, Trường THPT Hoàng Hoa Thám)-đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Châu mang heo đất đến nộp cho Đoàn trường. Ảnh: Bích Thủy

Các em học sinh này đều mồ côi cha mẹ và hiện được chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) nuôi dưỡng. Số tiền này được các em tiết kiệm từ tiền lì xì Tết và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong những dịp thăm hỏi, tặng quà. Dù không quá lớn về vật chất, nhưng món quà thể hiện tấm lòng sẻ chia sâu sắc, thấm đẫm tinh thần “tương thân tương ái” và hướng về cộng đồng của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Toàn bộ số tiền được các em gửi về Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám và được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất để chung tay hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Các em học sinh mồ côi cha mẹ đang được nuôi dưỡng ở chùa Bửu Châu gửi yêu thương đến bà con vùng lũ. Ảnh: Bích Thủy

Việc làm ý nghĩa của các em không chỉ lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp mà còn tạo nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ tích cực hơn trong các hoạt động vì cộng đồng. Trong bối cảnh mưa lũ gây nhiều thiệt hại, mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ bé cũng góp phần tạo nên sức mạnh chung giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.