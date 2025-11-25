Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

9 học sinh mồ côi ở chùa Bửu Châu đập heo đất hỗ trợ đồng bào vùng lũ hơn 9 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-11, 9 học sinh của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã đập heo đất, đóng góp hơn 9 triệu đồng để ủng hộ đồng bào đang chịu thiệt hại do mưa lũ.

em-nguyen-ngoc-tinh-lop-11c4-truong-thpt-hoang-hoa-tham-dai-dien-dem-heo-dat-ung-ho-dong-bao-vung-lu.jpg
Em Nguyễn Ngọc Tĩnh (lớp 11C4, Trường THPT Hoàng Hoa Thám)-đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Châu mang heo đất đến nộp cho Đoàn trường. Ảnh: Bích Thủy

Các em học sinh này đều mồ côi cha mẹ và hiện được chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) nuôi dưỡng. Số tiền này được các em tiết kiệm từ tiền lì xì Tết và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong những dịp thăm hỏi, tặng quà. Dù không quá lớn về vật chất, nhưng món quà thể hiện tấm lòng sẻ chia sâu sắc, thấm đẫm tinh thần “tương thân tương ái” và hướng về cộng đồng của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Toàn bộ số tiền được các em gửi về Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám và được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất để chung tay hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

con-heo-dat-cua-9-em-hoc-sinh-mo-coi-o-chua-buu-chau.jpg
Các em học sinh mồ côi cha mẹ đang được nuôi dưỡng ở chùa Bửu Châu gửi yêu thương đến bà con vùng lũ. Ảnh: Bích Thủy

Việc làm ý nghĩa của các em không chỉ lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp mà còn tạo nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ tích cực hơn trong các hoạt động vì cộng đồng. Trong bối cảnh mưa lũ gây nhiều thiệt hại, mỗi hành động sẻ chia, dù nhỏ bé cũng góp phần tạo nên sức mạnh chung giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.