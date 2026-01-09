Báo Gia Lai điện tử

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, cuộc thi gồm 5 kỳ, bắt đầu từ ngày 26-1 và kết thúc vào ngày 13-3. Mỗi kỳ có 15 câu hỏi, trong đó có 14 câu trắc nghiệm, 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người trả lời đúng tất cả nội dung các câu hỏi.

dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-gia-lai-lan-thu-i.jpg
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân đang công tác, lao động, học tập trong và ngoài tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi diễn ra với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Người dự thi truy cập theo đường dẫn trên Trang thông tin điện tử: https://tuoitregialai.org.vn/ hoặc quét mã QR thi qua Ứng dụng Google form được đăng tải trên fanpage: Tuổi trẻ Gia Lai, Đoàn - Đội trường học tỉnh Gia Lai, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Các câu hỏi của cuộc thi tập trung vào nội dung: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tìm hiểu Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 23-10-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tìm hiểu Chương trình số 01-CTr/TĐTN ngày 26-12-2025 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải thưởng cá nhân trong mỗi kỳ thi, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Đồng thời, trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C cho những đơn vị, địa phương có công tác chỉ đạo, tham gia tốt và có số lượng bài dự thi đúng nhiều nhất trong cả cuộc thi.

