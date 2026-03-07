Tuổi trẻ phường An Phú xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng ngày bầu cử

(GLO)- Nhằm chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 7-3, Ban Chấp hành Đoàn phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã triển khai xây dựng công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn phường.

Công trình được thực hiện trên tuyến đường dài khoảng 2 km, từ cổng chào tổ dân phố 2 đến khu vực giữa dốc Đak Đoa, thuộc địa phận các tổ dân phố 9, 12 và 15.

Dọc tuyến đường lắp đặt khoảng 300 cột cờ hai bên, với khoảng cách trung bình từ 20-25 m mỗi cột.

Các đoàn viên, thanh niên cùng nhau lắp đặt "Đường cờ Tổ quốc". Ảnh: Bá Bính

Công trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử; đồng thời, tạo không khí phấn khởi, rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, sạch đẹp.

Việc xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương, hướng về ngày hội lớn của toàn dân.