Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Rộn ràng hội chợ gây quỹ “Mùa xuân cho em”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm tạo không khí phấn khởi đón xuân Bính Ngọ 2026, sáng 18-1, tại khuôn viên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai (phường Diên Hồng), chương trình hội chợ với chủ đề “Mùa xuân cho em” đã chính thức khai mạc trong sắc màu tươi vui của Tết cổ truyền.

Hoạt động thu hút hơn 210 đoàn viên, sinh viên, giảng viên và nhiều khách mời tham dự.

sinh-vien-truong-dhsp-tp-ho-chi-minh-phan-hieu-gia-lai-tham-gia-cac-tro-choi.jpg
Các sinh viên hào hứng tham gia trò chơi nhảy bao bố. Ảnh: Bá Bính

Hội chợ diễn ra với nhiều nội dung sôi nổi như: trưng bày gian hàng ẩm thực và sản phẩm sáng tạo của các chi đoàn; hội thi "Gian hàng chợ xuân" với phần thuyết trình, chấm điểm hình thức và hương vị món ăn; chuỗi trò chơi dân gian..., thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên.

Không chỉ tạo sân chơi văn hóa, mục tiêu lớn nhất của chương trình là gây quỹ thực hiện hoạt động thiện nguyện “Mùa xuân cho em” tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai).

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để trao quà Tết, học bổng và nhu yếu phẩm cho học sinh ở ngôi trường vùng biên còn nhiều khó khăn này.

cac-gian-hang-am-thuc-thu-hut-khach-hang.jpg
Các gian hàng ẩm thực thu hút khách tham quan. Ảnh: Bá Bính

Trước đó, từ tháng 12-2025, Ban tổ chức đã phát động đợt tiếp nhận ủng hộ trong đoàn viên, sinh viên và cộng đồng. Sự chung tay của nhiều tập thể, cá nhân đã góp phần để hội chợ xuân năm nay lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, đúng với thông điệp “Mùa xuân cho em”, mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho trẻ em nơi biên giới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.