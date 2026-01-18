Rộn ràng hội chợ gây quỹ “Mùa xuân cho em”

(GLO)- Nhằm tạo không khí phấn khởi đón xuân Bính Ngọ 2026, sáng 18-1, tại khuôn viên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai (phường Diên Hồng), chương trình hội chợ với chủ đề “Mùa xuân cho em” đã chính thức khai mạc trong sắc màu tươi vui của Tết cổ truyền.

Hoạt động thu hút hơn 210 đoàn viên, sinh viên, giảng viên và nhiều khách mời tham dự.

Các sinh viên hào hứng tham gia trò chơi nhảy bao bố. Ảnh: Bá Bính

Hội chợ diễn ra với nhiều nội dung sôi nổi như: trưng bày gian hàng ẩm thực và sản phẩm sáng tạo của các chi đoàn; hội thi "Gian hàng chợ xuân" với phần thuyết trình, chấm điểm hình thức và hương vị món ăn; chuỗi trò chơi dân gian..., thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên.

Không chỉ tạo sân chơi văn hóa, mục tiêu lớn nhất của chương trình là gây quỹ thực hiện hoạt động thiện nguyện “Mùa xuân cho em” tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai).

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để trao quà Tết, học bổng và nhu yếu phẩm cho học sinh ở ngôi trường vùng biên còn nhiều khó khăn này.

Các gian hàng ẩm thực thu hút khách tham quan. Ảnh: Bá Bính

Trước đó, từ tháng 12-2025, Ban tổ chức đã phát động đợt tiếp nhận ủng hộ trong đoàn viên, sinh viên và cộng đồng. Sự chung tay của nhiều tập thể, cá nhân đã góp phần để hội chợ xuân năm nay lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, đúng với thông điệp “Mùa xuân cho em”, mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho trẻ em nơi biên giới.