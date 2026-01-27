Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 thi đua hướng về cơ sở

Công trình “Trái ngọt vùng biên” của đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 triển khai tại xã Ia Dom. Ảnh: V.H

Nét nổi bật trong phong trào thi đua của tổ chức Đoàn ở Binh đoàn 15 là đã cụ thể hóa các phong trào do Đoàn Thanh niên Quân đội phát động, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc thù đơn vị và địa bàn đứng chân để xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Gắn kết hộ”, “Vườn rau xanh”, “Vườn cây thanh niên kiểu mẫu”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Giường bệnh thanh niên”, “Mỗi ngày một việc tốt”, “Vườn hoa thanh niên”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Trái ngọt vùng biên”… Các mô hình được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, ĐVTN Binh đoàn 15 đã huy động hơn 13.000 ngày công giúp ĐVTN địa phương là công nhân của Binh đoàn rập thiết kế miệng cạo, gắn máng che mưa cho hơn 529 ha vườn cây cao su.

Bên cạnh đó, ĐVTN tham gia dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, đường làng, ngõ xóm, khu công cộng; nạo vét 20 km kênh mương thủy lợi; huy động 350 ngày công giúp gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.200 lượt người với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trung tá Đặng Duẩn - Trợ lý Thanh niên Binh đoàn 15-cho biết: Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các phong trào thi đua của ĐVTN Binh đoàn tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của người dân và đề nghị hỗ trợ của chính quyền địa phương làm mục tiêu hành động.

Các tổ chức Đoàn đã tuyên truyền, vận động hơn 1.200 cán bộ, ĐVTN và nhân dân tham gia 5 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.100 đơn vị máu an toàn. Cùng với đó, các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” được triển khai hiệu quả, tập trung giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động, ĐVTN Binh đoàn 15 đã trao tặng quà cho hơn 80.000 lượt thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, ĐVTN Binh đoàn là lực lượng nòng cốt phối hợp triển khai các chương trình “Sao sáng buôn làng”, “Nâng bước em đến trường”. Qua đó, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đã thi công, lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại 25 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ, giúp đỡ 180 học sinh với tổng kinh phí 1,75 tỷ đồng.

Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 chở nước cấp cho người dân xã Ia Krêl gặp hạn hán. Ảnh: V.H

Một nét mới trong phong trào thanh niên của Binh đoàn 15 là các hoạt động hướng về cơ sở luôn gắn với sự phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó tạo sự gắn kết bền chặt và thúc đẩy phong trào Đoàn tại địa phương cùng phát triển.

ĐVTN Binh đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh niên địa phương tổ chức hiệu quả các hoạt động “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, ngày hội “Bánh chưng xanh” tại 37 xã ở tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Các đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, ĐVTN, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gói hơn 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, hỗ trợ hơn 1.500 kg thịt heo và tổ chức cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15-cho biết: “Trong năm qua, ĐVTN Binh đoàn đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thể hiện bản lĩnh, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN; tập trung xây dựng lực lượng ĐVTN bản lĩnh, trí tuệ, vì cộng đồng, cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả”.