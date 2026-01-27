Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, lãnh đạo các địa phương và hơn 600 đoàn viên thanh niên, thiếu nhi.

Trang nghiêm, đầy tự hào

Trọng tâm của chương trình là Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026, được tổ chức tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh - một trong những tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh, có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Trong bầu không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 96 năm.

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - khẳng định: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt bởi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Nghị quyết Đại hội Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I. Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: D.L

“Mong rằng các đảng viên trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; ra sức học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến; trở thành lực lượng nòng cốt, dẫn dắt phong trào thanh niên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh” - đồng chí Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Tại chương trình, 96 đảng viên trẻ tiêu biểu, có thành tích tốt trong công tác chuyên môn được Tỉnh đoàn tuyên dương. Dù khác biệt về ngành nghề, môi trường rèn luyện nhưng họ đều khát khao cống hiến tuổi trẻ cho quê hương, đất nước.

Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) Đặng Thị Thủy. Ảnh: D.L

Đại diện các đảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) Đặng Thị Thủy chia sẻ: “Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trẻ được thể hiện bằng việc cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng thành phần việc thiết thực: tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh; thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính, an sinh xã hội...”

Tiếp nối chương trình, Tỉnh đoàn chính thức phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh cũng tiến hành sinh hoạt quý I với chủ đề “Đảng trong trái tim tôi” nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong hành động của tuổi trẻ Gia Lai. Đoàn phường An Nhơn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy phường An Nhơn để xem xét, kết nạp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: D.L

Đoàn phường An Nhơn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy phường An Nhơn để xem xét, kết nạp. Ảnh: D.L

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham quan Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L

Xung kích, hướng về cộng đồng

Không chỉ là dịp để các đoàn viên thanh niên kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng, chương trình còn là dịp thể hiện tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng của tuổi trẻ Gia Lai.

Chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân, đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại bởi bão lũ. Ảnh: D.L

Cụ thể, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã diễn ra, như: Tiếp nhận 1 tỷ đồng của Tỉnh đoàn Ninh Bình hỗ trợ người dân, đoàn viên thanh niên thiệt hại bởi bão lũ; phối hợp với Báo Tuổi trẻ trao 200 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 62 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các cựu thanh niên xung phong và thăm, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường An Nhơn (2 triệu đồng/suất); thực hiện “Gian hàng 0 đồng”, trao 200 suất quà cho người dân với tổng trị giá 60 triệu đồng…

Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải (97 tuổi, phường An Nhơn). Ảnh: D.L

Là một trong những cựu thanh niên xung phong được tri ân dịp này, bà Trần Thị Thanh Hoa (SN 1959, phường An Nhơn) xúc động chia sẻ: “Được quan tâm, động viên như thế này ai cũng vui, nhưng điều khiến tôi tự hào hơn là thế hệ trẻ hôm nay rất năng động, vừa biết tiếp nối truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước, vừa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với mong muốn và nhu cầu của người dân”.

Ngoài ra, nhiều công trình, phần việc thanh niên cũng được thực hiện: Ra mắt Hội đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Gia Lai; Trồng 50 cây xanh tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh; Tặng mô hình “Phòng tin học cho em” (150 triệu đồng), tập huấn về trí tuệ nhân tạo và trao 40 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Nhơn Mỹ (phường An Nhơn); trao 1 “Sân chơi thiếu nhi” (50 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Nhơn Mỹ…

Các đại biểu cùng trồng cây xanh tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh. Ảnh: D.L

Ngoài ra, còn khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng quê hương” tại xã Phù Mỹ Bắc (trị giá 100 triệu đồng, do Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi tài trợ); đồng loạt ra quân “Tổ công nghệ số cộng đồng” trên toàn tỉnh...

Phấn khởi với những chiếc máy tính vừa được Tỉnh đoàn Ninh Bình trao tặng, thầy Hồ Xuân Ninh - Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Mỹ (phường An Nhơn) - cho biết: “Trước đây, học sinh chủ yếu học tin học tại phòng đa năng nhưng số lượng và cấu hình máy chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Nay được trang bị máy tính mới, các em rất vui và hào hứng học tập. Giáo viên nhà trường cũng phấn khởi, bởi từ nay việc giảng dạy và học tập tin học được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho học sinh, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng giáo dục hiện nay”.