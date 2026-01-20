Thanh niên Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, bền vững hơn cho đất nước.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa đường lối phát triển lấy con người làm trung tâm, trong đó chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân được xem là nền tảng của phát triển bền vững. Ngành Y tế tỉnh Gia Lai rất mong nhận được những chủ trương, chính sách đột phá hơn nữa để thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền.

Bên cạnh đó, tiếp tục có giải pháp khuyến khích đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện. Thanh niên không chỉ là lực lượng kế thừa mà cần được tin tưởng giao nhiệm vụ, được dẫn dắt để trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển đất nước.

Tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ tâm - tầm - trí - tín, dẫn dắt đất nước vững bước trong bối cảnh mới; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự cường và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bác sĩ Đặng Tuấn Hải khám bệnh cho người dân trong "Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" tại xã Vĩnh Sơn. Ảnh: D.L

Với niềm tin ấy, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai nói riêng và thanh niên cả nước nói chung nguyện tiếp tục rèn luyện, cống hiến, đem trí tuệ và trái tim phục vụ nhân dân, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra.

Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng, đặc biệt đối với những định hướng, chủ trương mang tính đột phá về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - 2 động lực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của quốc gia trong kỷ nguyên số.

Trước hết, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, không chỉ trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Các nội dung mới cần thể hiện rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong đó, người dân và doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm.

Từ đó, có những định hướng cụ thể hơn về việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây vào quản lý, điều hành, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng phục vụ của bộ máy nhà nước.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn Đại hội đề ra những chính sách đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nhất là việc hoàn thiện thể chế, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới.

Đổi mới sáng tạo không chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp công nghệ lớn mà cần được mở rộng đến khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, khu vực nông nghiệp và nông thôn. Đại hội cần nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học.

Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn người dân xã Ia Hiao trải nghiệm thực tế ảo 3D, VR360, khám phá bản đồ số Võ cổ truyền Bình Định, Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: ĐVCC

Tôi tin rằng với những chủ trương đúng đắn, quyết liệt và phù hợp thực tiễn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ trở thành bệ phóng để Việt Nam bứt phá; thế hệ thanh niên chúng tôi sẽ có thêm động lực, niềm tin và trách nhiệm để cống hiến cho tương lai của đất nước.

Là cán bộ Đoàn công tác tại phường Pleiku - địa bàn trung tâm khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, tôi nhận thấy thanh niên đô thị hiện nay rất năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi, thanh niên cũng đang đối mặt với không ít thách thức, nhất là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về việc làm và khởi nghiệp trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ Pleiku kỳ vọng Đảng sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, đột phá hơn trong việc thu hút các tập đoàn kinh tế, các dự án kinh tế xanh, thân thiện với môi trường về khu vực Tây Nguyên.

Việc hình thành thêm các dự án đầu tư quy mô, bền vững sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm chất lượng cao ngay tại địa phương, giúp thanh niên Pleiku có cơ hội lập nghiệp, cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho quê hương, thay vì phải rời địa bàn để tìm kiếm việc làm ở các đô thị lớn.

Khi được hỗ trợ tối đa, thanh niên đô thị có thể yên tâm, mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, từng bước hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Võ Hoàng Minh (bìa trái) cùng đoàn viên thanh niên, học sinh chụp ảnh lưu niệm với các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Minh Chí

Với niềm tin vững chắc và khát vọng đổi mới, tuổi trẻ Pleiku tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thanh niên phường Pleiku ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, luôn nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, mong muốn đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu bản sắc, hiện đại và văn minh.

Từ thực tiễn khởi nghiệp tại nông thôn, tôi nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp là rất lớn nhưng thanh niên dân tộc thiểu số vẫn còn rào cản về vốn, kiến thức quản trị, thị trường tiêu thụ và khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật.

Vì vậy, tôi mong muốn các chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thanh niên tiếp tục được cụ thể hóa, đi vào chiều sâu và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Anh Kpă Séo (bìa phải) là tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ người DTTS về phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó để lập thân, lập nghiệp thành công. Ảnh: NVCC

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, chúng tôi kỳ vọng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trước hết, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thủ tục đơn giản, phù hợp với mô hình sản xuất nhỏ và vừa ở nông thôn, miền núi. Khuyến khích và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, qua đó phát huy tinh thần liên kết, hỗ trợ lẫn nhau và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

Cùng với đó, việc hỗ trợ kết nối thị trường, xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ cũng là yếu tố then chốt để thanh niên yên tâm khởi nghiệp.

Trước những cơ hội và thách thức đang đặt ra, tôi cũng muốn gửi gắm tới các bạn thanh niên dân tộc thiểu số thông điệp: Hãy tin vào bản thân, tin vào tiềm năng của chính quê hương mình. Khi có định hướng đúng đắn, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng các tổ chức đoàn thể, thanh niên hoàn toàn có thể khởi nghiệp thành công, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.