Phường Pleiku gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2026

(GLO)- Chiều 15-1, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp đầu năm 2026. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; các chủ trương, chính sách mới, quy hoạch, dự án trọng điểm và những nội dung liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, phường Pleiku tiếp tục đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tiếp cận mặt bằng, cấp phép xây dựng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, nguồn vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Cùng với đó, địa phương duy trì đối thoại, hỗ trợ thường xuyên; khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, ngành hàng có giá trị gia tăng cao và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo phường ghi nhận, trao đổi, giải đáp cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các cơ chế, chính sách để áp dụng vào thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku khẳng định: cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2025. Đảng ủy, chính quyền phường luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, là đối tác chiến lược, động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định xã hội. Bước sang năm 2026, phường Pleiku cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; duy trì hiệu quả các kênh đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền phường Pleiku đối với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo diễn đàn để hai bên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.