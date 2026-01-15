Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Phường Pleiku gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 15-1, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn nhân dịp đầu năm 2026. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; các chủ trương, chính sách mới, quy hoạch, dự án trọng điểm và những nội dung liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, phường Pleiku tiếp tục đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tiếp cận mặt bằng, cấp phép xây dựng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, nguồn vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Cùng với đó, địa phương duy trì đối thoại, hỗ trợ thường xuyên; khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, ngành hàng có giá trị gia tăng cao và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

dai-dien-cac-doanh-nghiep-phat-b.jpg
Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo phường ghi nhận, trao đổi, giải đáp cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các cơ chế, chính sách để áp dụng vào thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku khẳng định: cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2025. Đảng ủy, chính quyền phường luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, là đối tác chiến lược, động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định xã hội. Bước sang năm 2026, phường Pleiku cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; duy trì hiệu quả các kênh đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền phường Pleiku đối với cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo diễn đàn để hai bên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 26-12, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh tổ chức lễ công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đây là sự kiện thể hiện sự chủ động, quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết gắn sản xuất với bảo vệ môi trường bền vững.

Hỗ trợ hộ kinh doanh trước thời khắc lịch sử

Hỗ trợ hộ kinh doanh trước thời khắc lịch sử

Thời sự - Bình luận

Chỉ còn vài ngày nữa, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang đóng thuế theo doanh thu kê khai thay vì thuế khoán. Dù nhiều tháng qua cơ quan thuế chạy đua hỗ trợ, hướng dẫn, thậm chí 'cầm tay chỉ việc', nhưng trước giờ G, rất nhiều người vẫn ngổn ngang nỗi lo.

Ðẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia

Ðẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia

Doanh nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, việc chủ động mở rộng thị trường sang các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia, đang trở thành hướng đi chiến lược của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

Ông Phan Ngọc Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 12-12, Agribank Chi nhánh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Hội đồng thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank về công tác cán bộ. Ông Phan Ngọc Linh-Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh Gia Lai.

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa I.

null