Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Agribank Chi nhánh Gia Lai trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng khi gửi tiết kiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-2, Agribank Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng "Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng" cho khách hàng Trần Văn Chương (phường Pleiku). 

Tại buổi lễ, Agribank Chi nhánh Gia Lai đã trao thưởng và chúc mừng khách hàng Trần Văn Chương (phường Pleiku) đã may mắn trúng giải nhì (trị giá 30 triệu đồng) khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng.

agribank-chi-nhanh-gia-lai-trao-thuong-cho-khach-hang-trung-thuong-khi-gui-tiet-kiem.jpg
Agribank Chi nhánh Gia Lai trao thưởng cho khách hàng Trần Văn Chương. Ảnh: Hà Lê

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng” được Agribank triển khai từ ngày 10-11-2025 đến ngày 6-1-2026 trên toàn quốc. Chương trình có tới 3.300 giải thưởng với tổng trị giá lên tới 9,7 tỷ đồng.

Kết thúc chương trình, tại Agribank Chi nhánh Gia Lai có 22 khách hàng may mắn trúng thưởng, với 3 giải nhì (30 triệu đồng/giải) và 19 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải); tổng giá trị giải thưởng 109 triệu đồng.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, Agribank Chi nhánh Gia Lai và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trên địa bàn phía Tây Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

Kinh tế

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Tài chính

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. 

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

Kinh tế

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

null