Agribank Chi nhánh Gia Lai trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng khi gửi tiết kiệm

Tại buổi lễ, Agribank Chi nhánh Gia Lai đã trao thưởng và chúc mừng khách hàng Trần Văn Chương (phường Pleiku) đã may mắn trúng giải nhì (trị giá 30 triệu đồng) khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng.

Agribank Chi nhánh Gia Lai trao thưởng cho khách hàng Trần Văn Chương. Ảnh: Hà Lê

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng” được Agribank triển khai từ ngày 10-11-2025 đến ngày 6-1-2026 trên toàn quốc. Chương trình có tới 3.300 giải thưởng với tổng trị giá lên tới 9,7 tỷ đồng.

Kết thúc chương trình, tại Agribank Chi nhánh Gia Lai có 22 khách hàng may mắn trúng thưởng, với 3 giải nhì (30 triệu đồng/giải) và 19 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải); tổng giá trị giải thưởng 109 triệu đồng.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, Agribank Chi nhánh Gia Lai và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trên địa bàn phía Tây Gia Lai.