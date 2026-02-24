Phát hiện 81 mẫu tai nghe trên thị trường chứa các hóa chất độc hại

(GLO)- Một nghiên cứu tại châu Âu vừa phát hiện 81 mẫu tai nghe đang lưu hành trên thị trường có chứa các hóa chất tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư và rối loạn nội tiết, bao gồm cả sản phẩm của nhiều thương hiệu quen thuộc.

Theo Techspot, một nghiên cứu mới do dự án TOX-Free tài trợ bởi Liên minh châu Âu đã phát hiện các chất độc hại trong 81 mẫu tai nghe chụp tai và tai nghe nhét tai (in-ear) của nhiều thương hiệu lớn như: Bose, Panasonic, Samsung và Sennheiser.

Nhiều hóa chất độc hại được phát hiện trong các mẫu tai nghe đang lưu hành trên thị trường. Ảnh minh họa: ngoisao.vn

Các sản phẩm được thu thập từ các nền tảng thương mại điện tử như Shein, Temu cùng các nhà bán lẻ tại Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Slovenia và Áo.

Cụ thể, 98% mẫu thử chứa bisphenol A (BPA) - một hợp chất tổng hợp thường dùng để làm cứng nhựa. Hơn 3/4 số mẫu cũng chứa bisphenol S (BPS) - chất thay thế BPA trong nhiều sản phẩm tiêu dùng.

Một số mẫu tai nghe ghi nhận nồng độ bisphenol lên tới 315 mg/kg, vượt xa ngưỡng 10 mg/kg do Cơ quan Hóa chất châu Âu khuyến nghị. Các mức cao này được phát hiện ở nhiều sản phẩm, bao gồm: Sennheiser Accentum True Wireless và Bose QuietComfort Headphones…

Các nghiên cứu trước đây cho thấy, 2 hợp chất này có thể bắt chước hormone estrogen trong cơ thể, làm gia tăng nguy cơ ung thư, dậy thì sớm ở nữ giới và hiện tượng nữ hóa ở nam giới.

Các nhà nghiên cứu đặc biệt lo ngại về khả năng thôi nhiễm hóa chất từ nhựa tổng hợp khi tiếp xúc với mồ hôi, sau đó thẩm thấu qua da. Điều này đáng chú ý với các mẫu tai nghe thể thao như Samsung Galaxy Buds3 Pro, vốn thường được sử dụng trong điều kiện vận động, nhiệt độ cao.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện một lượng nhỏ phthalates - chất có thể làm suy giảm khả năng sinh sản; parafin clo hóa - có nguy cơ gây tổn thương thận; các chất chống cháy brom hóa và organophosphate - có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Dù hàm lượng được ghi nhận ở mức vi lượng, sự hiện diện đồng thời của nhiều hợp chất làm tăng quan ngại về tác động cộng hưởng.

Trước kết quả này, nhóm nghiên cứu kêu gọi Liên minh châu Âu siết chặt quy định, tiến tới cấm toàn bộ nhóm hóa chất gây rối loạn nội tiết thay vì kiểm soát từng chất riêng lẻ. Hiện các hãng liên quan đã được liên hệ để phản hồi về kết quả nghiên cứu.

Được biết, Dự án TOX-Free được triển khai với sự tham gia của các tổ chức tại Ý, Đức, Cộng hòa Séc, Áo và một số quốc gia khác. Mục tiêu chính là cải thiện phương pháp phát hiện và đánh giá tác động của thuốc, thuốc trừ sâu và các chất ô nhiễm hóa học trong sản phẩm tiêu dùng.