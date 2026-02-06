Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khai mạc phiên chợ hoa xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Tuy Phước Đông

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 5-2, tại làng hoa Bình Lâm, UBND xã Tuy Phước Đông đã khai mạc phiên chợ hoa xuân Bính Ngọ 2026.

khai-mac-phien-cho-hoa-xuan-tet-binh-ngo-4.jpg
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các hộ dân, nhà vườn tham gia phiên chợ. Ảnh: Thảo Khuy

Phiên chợ nhằm giới thiệu vẻ đẹp, thành quả lao động của các hộ trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn; đồng thời, quảng bá làng nghề hoa Bình Lâm, góp phần khuyến khích hoạt động thương mại, phát triển kinh tế - văn hóa địa phương và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.

khai-mac-phien-cho-hoa-xuan-tet-binh-ngo-2.jpg
Phiên chợ nhằm quảng bá làng nghề hoa Bình Lâm, góp phần khuyến khích hoạt động thương mại, phát triển kinh tế - văn hóa địa phương. Ảnh: Thảo Khuy

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 33 hộ dân, nhà vườn tham gia phiên chợ, ghi nhận sự đóng góp của các hộ trồng hoa, cây cảnh trong việc gìn giữ, phát triển làng nghề.

khai-mac-phien-cho-hoa-xuan-tet-binh-ngo.jpg
Người dân tham quan khu vực trưng bày sinh vật cảnh. Ảnh: Thảo Khuy

Những năm qua, nghề trồng hoa, cây cảnh tại xã Tuy Phước Đông từng bước phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn xã có gần 200 hộ trồng hoa, với sản lượng mỗi năm 45.000 - 55.000 chậu hoa, kiểng lá các loại, tổng doanh thu đạt khoảng 7 - 8 tỷ đồng; góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho người lao động tại địa phương.

