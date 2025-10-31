Làng hoa Bình Lâm: Ðầu tư phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Những ngày này, làng nghề trồng hoa Bình Lâm (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) rộn ràng hơn thường lệ. Người dân vừa xuống giống, chuẩn bị cho mùa hoa Tết, vừa theo dõi việc xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

Từ đầu tháng 9-2025 đến nay, dù thời tiết không thuận lợi, Công ty TNHH xây dựng Nhân Huy vẫn nỗ lực tập trung nhân, vật lực gấp rút thi công hạng mục cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện bãi đỗ xe chung và nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch tại làng nghề trồng hoa Bình Lâm (thôn Bình Lâm).

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thiện san nền bãi đậu xe chung có diện tích 700 m2, đang tiến hành xây dựng móng chắn đất kết hợp gia cố mái, sau đó tiếp tục thực hiện đổ bê tông nền sân.

Cùng với đó, đơn vị còn tập trung xây dựng hoàn thiện tổ hợp nhà vệ sinh công cộng; hệ thống bể chứa nước ngầm, xử lý nước thải và các bồn hoa trang trí khu vực bãi đậu xe.

“Chúng tôi cố gắng thi công xong để đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12-2025, sẵn sàng phục vụ khách tham quan dịp Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới”-ông Võ Ngọc Huy-Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Nhân Huy cho hay.

Đơn vị thi công đã hoàn thiện san nền bãi đậu xe chung tại làng nghề trồng hoa Bình Lâm. Ảnh: V.L

Được biết, hạng mục cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện bãi đỗ xe chung và nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thuộc công trình “Mô hình du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp tại làng hoa Bình Lâm” có tổng mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm xây dựng mô hình du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp tại làng nghề trồng hoa Bình Lâm. Từ đó, phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa và môi trường sinh thái địa phương.

“Qua mô hình này, địa phương muốn nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững”-ông Dương Minh Tân-Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông cho biết.

Theo ông Văn Tấn Thành-Giám đốc HTX dịch vụ hoa, cây kiểng Bình Lâm, làng hoa Bình Lâm hiện có hơn 200 hộ dân gắn bó với nghề trồng hoa, tổng diện tích đất trồng hoa khoảng 7 ha, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. Hiện những hộ trồng hoa chủ yếu trồng các giống như cúc, vạn thọ, đồng tiền, lan, cát tường, hồng, cẩm chướng, viola, vân anh…

Ngoài ra, dân làng cũng đang mở hướng phát triển mới với các loại cây kiểng mới như lưỡi hổ, phú quý, kim tiền, xương rồng và một số giống cây bonsai như mai vàng, nguyệt quế, hoa giấy… để đáp ứng nhu cầu thị trường và có hoa, cây kiểng bán quanh năm.

“Ngoài việc xã đã và đang đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng về giao thông, nhà vệ sinh, khu trưng bày…, tại làng hoa Bình Lâm còn có di tích tháp Bình Lâm nằm hài hòa với thiên nhiên, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển làng nghề trồng hoa truyền thống gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm theo kiểu “làng hoa-làng du lịch”-ông Thành chia sẻ.

Đơn vị thi công tập trung xây dựng hoàn thiện khối nhà chính thuộc hạng mục nhà vệ sinh công cộng tại làng nghề trồng hoa Bình Lâm. Ảnh: V.L

Theo ông Dương Minh Tân, tới đây, UBND xã tiếp tục đầu tư xây dựng hạng mục cải tạo cảnh quan kiến trúc và môi trường trong toàn bộ không gian điểm du lịch tại làng hoa Bình Lâm.

Xây dựng quầy thông tin, nhà trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm du lịch về nông nghiệp, sản phẩm làng nghề truyền thống. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề du lịch, ngoại ngữ, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng…

“Mô hình du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp tại làng hoa Bình Lâm là một trong số các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH được địa phương tập trung triển khai trong năm 2025. Mục tiêu xây dựng hoàn thiện, đưa mô hình đi vào hoạt động, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm, tăng thu nhập cho người dân ở làng nghề”-ông Tân nhấn mạnh.