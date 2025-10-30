(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đó là một trong những ý kiến xác đáng của đại diện các đơn vị du lịch sau chương trình khảo sát mới đây tại Gia Lai cùng đoàn famtrip của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Người góp ý trên là bà Phan Yến Ly-Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt (TP. Hồ Chí Minh).

Đổi mới truyền thông, bảo tồn bản sắc

Đoàn famtrip đã khảo sát nhiều điểm du lịch tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của du lịch Gia Lai, song bà Phan Yến Ly cũng nhấn mạnh sự cần thiết tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo để mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Đây là điều rất đáng quan tâm trong điều kiện nhiều sản phẩm hiện có của Gia Lai và một số tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Đắk Lắk na ná nhau, thiếu sự khác biệt.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cùng một số thành viên đoàn famtrip tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: ĐVCC

Một trong những giải pháp mà bà Ly gợi ý là đổi mới câu chuyện truyền thông và tiếp thị từ việc sử dụng các video ngắn hấp dẫn; xây dựng những câu chuyện ẩm thực thú vị chỉ có ở Gia Lai.

“Chẳng hạn, tổ chức một cuộc thi để mỗi người yêu du lịch hoặc là dân du lịch chuyên nghiệp, người truyền thông du lịch có thể làm những clip ngắn tham gia dự thi. Từ đó, sẽ giữ lại những clip chất lượng nhất để làm truyền thông. Cần nghiên cứu kỹ câu chuyện truyền thông trong định vị thương hiệu du lịch Gia Lai, đồng thời hướng dẫn cách truyền thông đó đến đồng bào dân tộc thiểu số để họ vào cuộc thực hiện”-bà Ly gợi ý.

Bà Hồng Thu Mai-Trưởng Phòng Cung ứng dịch vụ và sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (TP. Hồ Chí Minh) cũng bày tỏ ấn tượng sau chuyến khảo sát về tiềm năng du lịch sinh thái và du lịch bản sắc tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các mô hình du lịch cộng đồng mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương.

Nhắc lại chuyến khảo sát cách đây vài tháng tại khu vực Đông Gia Lai, bà Mai cho hay: “Tôi thấy các vở tuồng, bài chòi và võ cổ truyền Bình Định rất hay, rất đậm chất miền Trung. Và bây giờ khi tới Tây Gia Lai, vùng đất mang đậm bản sắc Tây Nguyên thì chúng tôi phải nghĩ ngay đến một sản phẩm liên tuyến trong phạm vi mới sau khi sáp nhập”.

Tuy nhiên, để hình thành các sản phẩm du lịch tạo được điểm nhấn, bà Mai kiến nghị cần bảo tồn bản sắc văn hóa như một nét độc đáo trong chiến lược du lịch; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hạ tầng điểm đến (nhà vệ sinh và một số tiện ích cơ bản) để đảm bảo an toàn, tiện lợi cho du khách.

Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh-Trưởng Phòng Kinh doanh khách đoàn của Công ty CP Du lịch Việt Global, Giảng viên Khoa Du lịch Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội-đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững. Theo đó, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đào tạo nhân lực du lịch bằng các chính sách khuyến khích con em đồng bào dân tộc thiểu số học tập, sau đó quay về tham gia phát triển du lịch địa phương. Chị còn đề xuất kết hợp giữa các tổ chức phi chính phủ và cơ sở đào tạo để trực tiếp đến địa phương huấn luyện kỹ năng làm du lịch cho bà con.

Một số thành viên đoàn famtrip cũng đề nghị Gia Lai cần quan tâm bổ sung các hoạt động trải nghiệm mang tính tương tác dành cho du khách; xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa đặc trưng của Tây Nguyên như mùa săn mây, mùa hoa cà phê nở, mùa hoa dã quỳ…; phát triển “du lịch xanh” gắn với phát triển sinh kế…

Du lịch theo mùa là đặc trưng cần phát huy của du lịch Gia Lai. Trong ảnh: Du khách thích thú với mùa hoa dã quỳ tại núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Phương Duyên

Với vai trò chủ nhà, ông Nguyễn Phạm Kiên Trung-Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho rằng những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn famtrip rất đáng quý. Đặc biệt, việc cần xây dựng những câu chuyện đặc sắc về du lịch Gia Lai là “góp ý vàng” để tạo sự khác biệt và hấp dẫn.

Tuy nhiên, ông Trung thừa nhận vấn đề lớn đang tồn tại là sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, những người có khả năng kể chuyện và giải thích sâu sắc về văn hóa - lịch sử địa phương. Việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch là điều cần được hết sức quan tâm.

Ở phía “biển bạc”, rất đáng chú ý khi Tạp chí du lịch Lonely Planet (Australia) vừa đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Từ đó, theo ông Trung, phải tận dụng những giá trị thương hiệu mà mình đang có để kích hoạt, dùng đó làm mũi nhọn tạo ra nguồn lực, sau đó mới kết nối biển-rừng.

“Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai đang lên kế hoạch tổ chức một số cuộc họp chuyên đề với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch để đề xuất các giải pháp phối hợp, đặc biệt là trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đảm bảo phù hợp với cảnh quan và văn hóa; xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực du lịch”-ông Trung cho biết.