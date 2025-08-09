Phát triển du lịch gắn bảo tồn Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Sáng 9-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác khảo sát du lịch và làm việc tại Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Hiệp hội Du lịch Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ); các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan báo chí.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi làm việc, Giám đốc VQG Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng báo cáo kết quả công tác 7 tháng đầu năm về các hoạt động: bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, việc xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030, tầm nhìn 2045...

Đàn hươu sao ở khu chăn thả bán hoang dã của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

﻿Ảnh: Hoàng Ngọc

VQG Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000 ha, rừng tự nhiên chiếm 93,82%, trong đó có 2.000 ha rừng hỗn giao lá rộng – lá kim là kiểu rừng duy nhất trong hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam. Hệ động vật gồm 876 loài, trong đó có 16 loài đặc hữu và 93 loài quý hiếm ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Thực vật có 1.754 loài, trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ như pơ mu, đinh hương, chò đãi, gõ đỏ, trầm hương, kim giao, đinh tùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đi đầu) khảo sát các địa điểm hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc tại Vườn quốc gia. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không chỉ là kho tàng đa dạng sinh học, VQG còn sở hữu cảnh quan hấp dẫn: đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m-nóc nhà của cao nguyên Pleiku; đỉnh Đá Trắng, thác Nàng Tiên, thác Kon Bông, thác H’lân, quần thể cây đa cổ thụ, rừng thông, vườn thực vật, khu chăn thả bán hoang dã, hệ thống ruộng lúa tuyệt đẹp gắn với đời sống của người dân địa phương. Vùng đệm với 18 làng Bahnar còn lưu giữ tri thức bản địa và tài nguyên du lịch văn hóa đặc sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đầu tiên từ phải sang) thăm Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhờ các giá trị nổi bật về tự nhiên và văn hóa, Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và là một trong hai vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.

Hiện Vườn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rừng, giám sát đa dạng sinh học. Khó khăn lớn nhất là hiện vườn thiếu nhân lực, hạ tầng, cơ chế ưu đãi và sản phẩm du lịch chuyên nghiệp. Các hoạt động du lịch mới dừng ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng.

Hướng dẫn viên giới thiệu sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia. Ảnh: Hoàng Ngọc

VQG kiến nghị UBND tỉnh bổ sung biên chế; cho phép chủ động cân đối nguồn thu; đầu tư nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 19 vào Vườn; trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch sinh thái; ban hành chế độ ưu đãi với lực lượng bảo vệ rừng…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực bảo vệ rừng của cán bộ, nhân viên VQG; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo lập kế hoạch nâng cấp ngay tuyến đường dài khoảng 16 km từ quốc lộ 19 vào Vườn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Bảo tồn rừng phải gắn với lợi ích cộng đồng. Vườn cần tính toán để người dân phải được hưởng lợi để cùng chung sức bảo vệ rừng. Lâm tặc có thể qua mắt cán bộ nhưng không qua được người dân”.

Đoàn công tác chụp ảnh tại gốc đa cổ thụ. Ảnh: Hoàng Ngọc

VQG cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, trang bị flycam hiện đại để giám sát, quản lý, bảo vệ rừng. “Dùng sức người không bao giờ đủ, phải tận dụng công nghệ. Sắp tới, tôi sẽ cho bay flycam toàn bộ VQG để kiểm tra công tác bảo vệ rừng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Kon Ka Kinh là di sản của Việt Nam và thế giới, cần tận dụng thương hiệu Khu Dự trữ sinh quyển kết hợp với tài nguyên hiện có để phát triển du lịch.

Vườn phải chủ động kết nối các nhà khoa học quốc tế, tổ chức hội thảo, công bố nghiên cứu; phối hợp Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp lữ hành xây dựng điểm tham quan, tour tuyến chuyên nghiệp; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà động viên cán bộ, nhân viên VQG. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý du lịch sinh thái gắn với tự nhiên thì càng hoang dã càng tốt, phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Đồng thời, yêu cầu từ đầu năm 2026, VQG phải sẵn sàng đón khách; công bố kế hoạch mời phóng viên quốc tế đến khảo sát, đưa hình ảnh Kon Ka Kinh lên báo chí thế giới để thu hút du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã khảo sát Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; khu vực đập dâng nước; quần thể cây đa cổ thụ; suối nước-những điểm hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc trong tương lai.