Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Hệ thống chính trị cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng

(GLO)- Phát biểu kết luận về việc xây dựng phương án tăng trưởng năm 2026 của các ngành, địa phương vào chiều 28-12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải thực hiện theo đúng kịch bản đã được xác định và toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu-ket-luan-hoi-nghi-ban-ve-tang-truong.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh hệ thống chính trị phải cùng làm, cùng chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: H.P

Trong chiều 28-12, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục nghe đại diện các xã, phường trình bày Phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội (KT-XH) và Chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

img-2923.jpg
Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc Nguyễn Anh Dũng báo cáo Phương án tăng trưởng KT-XH và Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của phường. Ảnh: H.P

Tham gia góp ý, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá các sở, ban, ngành và các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo để chỉ ra được các cách thức, phương pháp thực hiện cũng như đối chiếu thực tế tại địa phương để có thể hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH của năm 2026.

img-2956.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia góp ý. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý các sở, ban, ngành phải có sự hỗ trợ lẫn nhau và đồng hành cùng các địa phương để giải quyết các vấn đề về phát triển KT-XH ở cơ sở. Riêng các xã, phường phải chủ động trong giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách theo phương châm kịp thời nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ các quy định về pháp lý.

HĐND cấp xã phải làm tốt chức năng giám sát, để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết điểm nghẽn, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá các sở, ban, ngành, địa phương đã nắm rõ được các nội dung về hệ thống các chỉ tiêu KT-XH năm 2026 UBND tỉnh phân giao cho cấp xã và đưa ra phương án tăng trưởng, chương trình công tác cụ thể.

Trên cơ sở các chỉ tiêu KT-XH năm 2026 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần phải quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đề ra các kế hoạch, chương trình cụ thể làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng lưu ý các đơn vị, địa phương phải tổ chức thực hiện phương án tăng trưởng, chương trình công tác trọng tâm năm 2026 theo đúng kịch bản đã được xác định; toàn hệ thống chính trị vào cuộc, cùng làm, cùng chịu trách nhiệm. Quá trình tổ chức triển khai phải theo tinh thần khẩn trương, nhanh nhất “làm hết việc chứ không hết giờ”. Giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian nhiều hơn để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Sau hội nghị, các địa phương hoàn thành kế hoạch, kịch bản, phương án tăng trưởng theo chỉ tiêu KT-XH và phải có tinh thần đột phá. Chỉ tiêu KT-XH bao gồm chỉ tiêu tỉnh giao và phần bổ sung thêm của các địa phương trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt.

“Các nội dung này phải thống nhất trong Đảng ủy-HĐND-UBND cấp xã để triển khai, tránh tình trạng mất đoàn kết. Việc này là cái gốc, là nền tảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Riêng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải hoàn thiện kịch bản của mình và hướng dẫn địa phương triển khai. Đồng thời, nắm chắc phương án tăng trưởng của các địa phương để góp ý, kiểm tra, giám sát.

