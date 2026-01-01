Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 1-1, hòa trong không khí chào năm mới, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân. Ảnh: B.H

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương.

Sau 1 tháng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 29/87 căn nhà đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng (đạt tỷ lệ 33,3%), 58 căn nhà còn lại đạt tiến độ hơn 80%.

Kết quả này thể hiện sự quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Tặng quà động viên của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an cho lực lượng tham gia. Ảnh: B.H

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - khẳng định: Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong việc tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây mới 87 căn nhà cho người dân ở 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Công an Gia Lai quyết tâm, thần tốc huy động mọi nguồn lực hoàn thành các ngôi nhà còn lại; mục tiêu hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người dân trước ngày 10-1, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương, ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong việc xây dựng nhà ở cho người dân. Ảnh: B.H

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong việc xây dựng nhà ở cho người dân.

Về nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì hỗ trợ, đồng hành với từng hộ dân trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng công trình; sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống; đồng thời, mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền trong quá trình xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực của Bộ Công an và cam kết đưa chiến dịch đạt kết quả cao nhất.

Tặng quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho 7 hộ tại phường Quy Nhơn Đông đang được hỗ trợ xây nhà. Ảnh: B.H

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung” là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đánh giá cao tinh thần chủ động của lực lượng Công an các tỉnh trong khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng và phối hợp với chính quyền để triển khai chiến dịch theo phương châm “khẩn trương, hiệu quả”.

Các đại biểu kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: B.H

Phát huy tinh thần đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục triển khai Chiến dịch, hoàn thành thắng lợi trước ngày 10-1-2026.

Thay mặt các lực lượng tham gia đợt xung kích thần tốc, Thượng tá Đặng Hồng Tinh - Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ cam kết phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.