Đề xuất giải pháp phát triển xanh gắn kết du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Ngày 17-10, tại phường Pleiku, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển xanh gắn kết du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”.

Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch cùng đại diện một số sở, ngành và địa phương liên quan.

nguyen-danh.jpg
PGS.TS. Nguyễn Danh-Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo “Giải pháp phát triển xanh gắn kết du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh". Ảnh: Lê Nam

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích hơn 41.900 ha, nằm ở nơi tiếp giáp giữa Cao nguyên Pleiku và Cao nguyên Kon Hà Nừng. Đây là một trong 5 vườn quốc gia của Việt Nam được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nhiều loài động-thực vật quý hiếm như voọc chà vá chân xám, cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Kon Ka Kinh được xem là “viên ngọc xanh” của Tây Nguyên, có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển xanh gắn với du lịch nhằm thúc đẩy du lịch sinh thái bền vững và phát triển sinh kế cộng đồng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh như: cần xác định rõ các khu vực được phép khai thác du lịch, khu vực bảo tồn nghiêm ngặt; đầu tư hạ tầng du lịch thân thiện môi trường; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và nhân lực du lịch xanh; tăng cường hợp tác với cộng đồng địa phương để chia sẻ lợi ích; ứng dụng công nghệ trong giám sát đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.

hoi-thao-kon-ka-kinh.jpg
Các đại biểu tham gia hội thảo “Giải pháp phát triển xanh gắn kết du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh". Ảnh: Lê Nam
