Giá cà phê đồng loạt tăng trên thị trường thế giới

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 28-12, giá cà phê trong nước không biến động so với hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, cà phê đồng loạt tăng giá qua các kỳ giao hàng.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện được thu mua với giá 96.400 đồng/kg, tại Đắk Lắk là 96.600 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng đạt mốc 95.000 đồng/kg.

gia-ca-phe-trong-nuoc-bat-dong-the-gioi-dong-loat-tang.jpg
Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trong ngày 28-12. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 tăng 42 USD/tấn, lên mức 4.012 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 34 USD/tấn, lên mức 3.726 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 350,25 cent/lb trong kỳ giao tháng 3-2025 và tăng 4 cent/lb, đạt mức 314,85 cent/lb trong kỳ giao tháng 12-2026.

Tương tự, giá cà phê Arabica Brazil kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 425,5 cent/lb, tăng nhẹ 1,05 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12-2026 tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 383,2 cent/lb.

