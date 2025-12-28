Giá cà phê đồng loạt tăng trên thị trường thế giới

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện được thu mua với giá 96.400 đồng/kg, tại Đắk Lắk là 96.600 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng đạt mốc 95.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 tăng 42 USD/tấn, lên mức 4.012 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 34 USD/tấn, lên mức 3.726 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 350,25 cent/lb trong kỳ giao tháng 3-2025 và tăng 4 cent/lb, đạt mức 314,85 cent/lb trong kỳ giao tháng 12-2026.
Tương tự, giá cà phê Arabica Brazil kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 425,5 cent/lb, tăng nhẹ 1,05 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12-2026 tăng 5,1 cent/lb, đạt mức 383,2 cent/lb.