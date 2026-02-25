Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu tăng thêm 1.000 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 25-2 ghi nhận sự biến động của giá cà phê và hồ tiêu. Trong khi giá cà phê tiếp tục giảm 300-400 đồng/kg thì hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 92.800-93.500 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt ghi nhận 93.400 đồng/kg và 93.300 đồng/kg, cùng giảm 300 đồng/kg.

Giá cà phê Lâm Đồng giảm mạnh hơn với 400 đồng/kg, còn 92.800 đồng/kg, thấp nhất khu vực và tiệm cận vùng đáy mới của tháng.

gia-ho-tieu-tang-them-1000-dongkg-ngay-25-2.jpg
Giá hồ tiêu hôm nay tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 2. Ảnh: M.T

Ngược lại, sau nhịp đi ngang kéo dài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường hồ tiêu nội địa đã bật tăng trở lại.

Theo đó, sau khi nhích thêm 1.000 đồng, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với 152.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh lên mức 150.000 đồng/kg; còn Gia Lai và Đồng Nai đạt 149.500 đồng/kg.

Các chuyên gia kinh tế phân tích, việc giá cà phê nội địa tiếp tục giảm cho thấy thị trường trong nước vẫn đang phản ứng sát với biến động từ thị trường thế giới.

Trong khi đó, giá hồ tiêu tăng đồng loạt cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại sau Tết, trong khi lượng hàng ra thị trường chưa nhiều do nông dân có xu hướng giữ lại chờ giá tốt hơn.

