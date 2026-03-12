Gia Lai có tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2025.

Theo đó, tổng diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hơn 1.032.516 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng hơn 986.613 ha, gồm hơn 692.091 ha rừng tự nhiên, hơn 294.522 ha rừng trồng; diện tích đã trồng cây rừng hơn 45.903 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,72%.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: N.D

Sau khi công bố hiện trạng rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đơn vị chủ rừng cùng đơn vị liên quan tổ chức theo dõi diễn biến rừng, quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định.

Đồng thời, sử dụng số liệu hiện trạng rừng để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; giao rừng, cho thuê diện tích rừng do UBND các xã, phường quản lý, cập nhật diễn biến rừng trong năm tới.