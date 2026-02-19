Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-2 (mùng 2 Tết), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan cùng lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra, động viên lực lượng bảo vệ rừng ở khu vực Tây Gia Lai.

Đoàn kiểm tra thực tế PCCCR tại chốt Hàm Rồng. Ảnh: N.D

Theo đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác trực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại Văn phòng thường trực Chi cục Kiểm lâm tỉnh (phường Pleiku), Chốt trực PCCCR khu vực đỉnh núi Hàm Rồng (phường Hội Phú), Trạm Bảo vệ rừng Đê Bơ Tưk (xã Ayun) thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Trạm Bảo vệ rừng số 2 thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Kiểm tra thực tế rừng trồng thông tại làng Đê Bơ Tưk (xã Ayun). Ảnh: N.D

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm, những ngày qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh chủ động phối hợp với UBND các xã, đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra vào rừng trong những ngày Tết nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi cố tình khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật gây thiệt hại tài nguyên rừng.

Tính từ ngày đầu của kỳ nghỉ Tết đến hết mùng 2 Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vi phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR trong dịp Tết Bính Ngọ được triển khai nghiêm túc.

Kiểm tra thực tế công tác PCCCR trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: N.D

Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan đã biểu dương các lực lượng kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, đơn vị chủ rừng không ngại khó khăn, dù xa gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc nhưng vẫn túc trực nghiêm túc 24/24 giờ để bảo vệ rừng. Đồng thời, chúc thành viên các lực lượng cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc.