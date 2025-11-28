Công an xã Ia Pa thăm hỏi, biểu dương Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tận tụy trong mưa lũ

(GLO)- Ngày 28-11, cấp ủy, lãnh đạo Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đoàn đến thăm và biểu dương anh Phạm Duy Dương-Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Quý Đức vì những đóng góp nổi bật trong công tác ứng phó với đợt mưa lũ vừa qua.

Công an xã Ia Pa biểu dương anh Phạm Duy Dương (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: ĐVCC

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Công an xã Ia Pa đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ không ngại khó, ngại khổ của anh Phạm Duy Dương.

Hoạt động thăm hỏi không chỉ là sự động viên kịp thời mà còn thể hiện sự ghi nhận của đơn vị đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT thôn Quý Đức tham gia hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong đợt mưa lũ ngày 18 và 19-11, dù bị trật khớp bả vai bên phải gây đau nhức, song anh Phạm Duy Dương vẫn trực tiếp đến vùng ngập lụt để hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Tinh thần dũng cảm, đặt sự an toàn của nhân dân lên trên nỗi đau của bản thân đã để lại hình ảnh đẹp về người cán bộ cơ sở tận tụy, hết lòng vì dân phục vụ.