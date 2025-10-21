Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

QUÝ HIỀN
NHỸ KHANG
(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, tối 20-10, anh Phạm Nghĩa (SN 1982, ở khu phố 1, xã Phú Túc) đến nhà anh Kpă Chmơn (SN 1980, ở buôn Tang, xã Phú Túc) để bàn hợp đồng làm nhà. Do mâu thuẫn gia đình trước đó trong việc làm nhà, Rcom Toai (SN 1997, ở cùng buôn, là em vợ Kpă Chmơn) dùng dao quắm chém anh Nghĩa, gây thương tích ở tay, phải khâu 13 mũi tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

hoi-tham-dong-vien-9403.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên anh Đặng Quang Hùng. Ảnh: Nhỹ Khang

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Túc cử tổ công tác Công an xã và một số thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở đến giải quyết vụ việc, trong đó có anh Đặng Quang Hùng (SN 1984), là thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự.

Khi tổ công tác đang làm việc, Rcom Toai bất ngờ dùng dao quắm chém vào vùng đầu của anh Đặng Quang Hùng, làm bị thương vùng đỉnh đầu, khâu 2 mũi tại Trung tâm Y tế Krông Pa. Sau đó, đối tượng cầm thêm một mã tấu bỏ trốn.

tang-qua-cho-anh-hung-5063.jpg
Đại tá Ngô Cự Vinh tặng quà, động viên anh Đặng Quang Hùng. Ảnh: Nhỹ Khang

Đại tá Ngô Cự Vinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe anh Đặng Quang Hùng, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của tổ viên Tổ an ninh trật tự cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

