Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

(GLO)- Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982, cùng ở xã Ia Hrú) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 15-10, Lương Ngọc Thạch điều khiển xe ô tô bán tải BKS 93C-169.74 chở Lê Hữu Quang lưu thông trên quốc lộ 19 (đoạn đường tránh phía Đông thuộc phường An Khê) theo hướng từ phường An Khê đi phường An Nhơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang. Ảnh: Thanh Cường

Khi đến vị trí cầu suối Vối (thuộc phường An Khê), Thạch thấy ô tô BKS 81A-003.43 của lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đang đậu. Lúc này, một chiến sĩ CSGT đang dừng xe để nghe điện thoại di động của cấp trên phân công nhiệm vụ đi đến Trung tâm Y tế An Khê để xác minh tình trạng và nhân thân của người bị tai nạn giao thông.

Thạch xuống xe, dùng điện thoại di động để quay phim. Sau khi nghe điện thoại xong, chiến sĩ CSGT điều khiển ô tô đi đến Trung tâm Y tế An Khê. Thạch điều khiển ô tô chở Quang đuổi theo. 2 đối tượng gây sự, dùng xe đang điều khiển để truy đuổi, 5 lần ép chặn đầu xe của lực lượng tuần tra, kèm theo la mắng, chửi bới, dùng lời lẽ thóa mạ.

Đối tượng còn sử dụng điện thoại di động quay video phát tán trên mạng xã hội; đồng thời, tự ý mở cửa rút chìa khóa ô tô BKS 81A-003.43.

Đối tượng truy đuổi, chặn xe trên nhiều cung đường, dẫn đến việc xe CSGT phải dừng lại, không thực hiện được nhiệm vụ.

Thời điểm bấy giờ, mật độ phương tiện khá đông nên việc truy đuổi, chặn xe của 2 đối tượng đã khiến giao thông bị ùn tắc trong thời gian dài.

Công an phường An Khê có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường An Khê nhanh chóng triển khai một tổ công tác đến hiện trường. Trước hành vi của 2 đối tượng, lực lượng Công an đã khống chế, lập biên bản sự việc và đưa 2 đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: ĐVCC

Hành vi của 2 đối tượng là coi thường pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và phương tiện tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của 2 đối tượng trên.