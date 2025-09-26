Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt đối tượng côn đồ có 3 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích

THÀNH LONG
(GLO)- Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Ban (SN 1983, trú khu vực An Ngãi, phường An Nhơn Đông) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 5-5, tại tiệm cắt tóc T.V ở phường Bình Định, Trần Văn Ban đã vô cớ gây sự, dùng rìu đánh anh Trần Vĩnh T. (SN 1989, ở xã Ngô Mây).

co-quan-cong-an-thuc-hien-lenh-bat-tran-van-ban.jpg
Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Trần Văn Ban. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bình Định đã nhanh chóng tập trung xác minh làm rõ. Mặc dù không phải là chủ nợ của anh T., nhưng với bản tính côn đồ, biết anh T. có nợ một người khác, Ban kiếm cớ gây sự và sử dụng rìu bổ anh T. gây thương tích với tỷ lệ 13%.

Sau thời gian củng cố hồ sơ và có kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Ban.

Được biết, Ban là đối tượng có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và hiếp dâm trẻ em; có 3 tiền sự và đã bị Công an địa phương áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 3 lần.

