Lần đầu tiên Việt Nam có đến 8 tỷ phú USD do Forbes bình chọn

G.B (Theo vnexpress.net, thanhnien.vn)

(GLO)- Trong danh sách tỷ phú thường niên của Forbes, năm 2026, lần đầu tiên Việt Nam có đến 8 tỷ phú USD, nâng tổng số người sở hữu tỷ USD cao nhất từ trước đến nay.

Việt Nam có đến 8 tỷ phú USD, tăng thêm 3 đại diện trong danh sách các tỷ phú USD thế giới năm 2026 của Forbes vừa được công bố.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 93 trên thế giới và là một trong 8 tỷ phú USD do Forbes bình chọn năm 2026.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 93 trên thế giới và là một trong 8 tỷ phú USD do Forbes bình chọn năm 2026. Ảnh: baotintuc.vn

Theo đó, các tỷ phú Việt gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Ngoài các tỷ phú USD trên còn có vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Cả ba tỷ phú này đều lần đầu có mặt trong danh sách tỷ phú USD thế giới do Forbes bình chọn.

Hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng-Chủ tịch Tập đoàn Vingroup là người giàu thứ 93 thế giới, dẫn đầu trong danh sách với khối tài sản 27,7 tỷ USD, tăng thêm hơn 23 tỷ USD với năm trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức khối tài sản này.

Kế tiếp là tài sản trị giá 4,2 tỷ USD của bà Nguyễn Thị Phương Thảo-Chủ tịch Hãng Hàng không Vietjet kiêm Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Khối tài sản của bà Thảo đã tăng thêm 1,7 tỷ USD sau một năm, đứng ở vị trí 1.011 trên danh sách người giàu thế giới. Hiện bà là tỷ phú thứ hai tại Việt Nam, xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Các tỷ phú USD khác là một số doanh nhân nổi tiếng gồm: Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long có 2,9 tỷ USD, tăng thêm 500 triệu USD so với năm ngoái và đang đứng thứ 1.440 trong danh sách; Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh lần thứ 8 góp mặt trong danh sách, với 2,5 tỷ USD và đứng vị trí 1.676 trong số các tỷ phú thế giới; Ông Nguyễn Đăng Quang-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan có khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD và đứng ở vị trí 3.017.

Kế đến là ông Ngô Chí Dũng, bà Phạm Thúy Hằng và bà Phạm Thu Hương lần lượt có tài sản là 1,2 tỷ USD, 2,1 tỷ USD và 3 tỷ USD.

Danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 cũng đạt kỷ lục với 3.428 người, nhiều hơn 400 người so với năm trước. Forbes lựa chọn theo đánh giá quy mô tài sản của cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tại ngày 1-3.

Đây là năm thứ hai liên tiếp số tỷ phú toàn cầu đạt trên 3.000 cá nhân. Tài sản của họ cũng nhiều nhất đến nay, với tổng 20.100 tỷ USD.

CEO Tesla Elon Musk hiện vẫn là người giàu nhất hành tinh với tài sản trị giá 839 tỷ USD.

