Gia Lai

Phấn đấu năm 2026 có trên 3.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

T.SỸ
(GLO)- UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 21/KH-UBND về hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Theo đó, mục tiêu năm 2026 có 7.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó có từ 3.050 đến 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

1.jpg
Công chức ngành Thuế tỉnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển thành DN cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử trên thiết bị điện thoại di động. Ảnh: T.Sỹ

Liên quan đến thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh, UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 21/KH-UBND yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 3 giờ, kể từ thời điểm hệ thống tiếp nhận hồ sơ thành công và hợp lệ. Đồng thời miễn các loại phí, lệ phí: đăng ký doanh nghiệp, thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Cùng với đó là hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán cho DN trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ngoài ra, miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất theo đúng quy định; trợ tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong khu, cụm công nghiệp và tại các vườn ươm công nghệ cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong vòng 5 năm đầu, kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất.

UBND tỉnh còn yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các địa phương hỗ trợ quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG)…

báo Gia Lai
Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

(GLO)- Tại Gia Lai, những chuyển động mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) đón nhận tích cực.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

Doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-1, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức Lễ tri ân người lao động. Đáng chú ý, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đã quyết định trao tặng 160 căn hộ (trị giá 2-8 tỷ đồng/căn) cho các cán bộ, người lao động có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp.

