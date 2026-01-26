Phấn đấu năm 2026 có trên 3.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 21/KH-UBND về hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Theo đó, mục tiêu năm 2026 có 7.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó có từ 3.050 đến 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Công chức ngành Thuế tỉnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển thành DN cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử trên thiết bị điện thoại di động. Ảnh: T.Sỹ

Liên quan đến thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh, UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 21/KH-UBND yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 3 giờ, kể từ thời điểm hệ thống tiếp nhận hồ sơ thành công và hợp lệ. Đồng thời miễn các loại phí, lệ phí: đăng ký doanh nghiệp, thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Cùng với đó là hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính về thuế và chế độ kế toán cho DN trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ngoài ra, miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất theo đúng quy định; trợ tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong khu, cụm công nghiệp và tại các vườn ươm công nghệ cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong vòng 5 năm đầu, kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất.

UBND tỉnh còn yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các địa phương hỗ trợ quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG)…