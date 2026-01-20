Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

(GLO)- Tại Gia Lai, những chuyển động mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thời gian qua được cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) đón nhận tích cực.

Không dừng lại ở “giảm thủ tục”, “rút ngắn thời gian”, tỉnh đang đẩy mạnh bước chuyển đổi, nâng cấp từ đó lấy trải nghiệm và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Nói cách khác, tỉnh “tạo thuận lợi” tối đa cho doanh nhân.

Điều này trở thành yếu tố then chốt quyết định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, niềm tin của cộng đồng DN và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đáp ứng chính xác nhu cầu của doanh nghiệp

Hơn 1 tháng sau khi thành lập DN, ông Hà Văn Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang (phường Pleiku) vẫn còn ấn tượng với trải nghiệm làm thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến, rõ ràng, dễ thao tác. Từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận giấy chứng nhận đăng ký DN chỉ mất hơn 3 giờ đồng hồ. “So với trước đây, khi nhiều DN phải mất vài ngày, thậm chí cả tháng để hoàn tất TTHC, thì đây là thay đổi rất lớn” - ông Toàn chia sẻ.

Nhiều DN tại Gia Lai cũng đang cảm nhận sự thay đổi ngay từ khâu gia nhập thị trường - bước khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến tâm lý khởi sự.

Điều đó phản ánh cách tiếp cận mới của chính quyền tỉnh lấy DN làm trung tâm, lấy trải nghiệm thực tế làm tiêu chí đánh giá hiệu quả cải cách TTHC.

Hoạt động sản xuất hạt điều tại Công ty TNHH một thành viên Tiến Phát (xã Biển Hồ). Ảnh: Hà Duy

Ông Lê Văn Chánh - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tiến Phát (xã Biển Hồ), hoạt động lĩnh vực kinh doanh nông sản - cho biết: “Trước đây, mỗi lần làm TTHC là một lần ngại vì quy trình phức tạp, thái độ phục vụ chưa thật sự thân thiện.

Nay đã khác. Vừa đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phân bón cho đơn vị, tôi được hướng dẫn rất cụ thể, nên hồ sơ thủ tục được xử lý nhanh và thuận lợi”.

Cùng nhận định, ông Phạm Quốc Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Nhân Hòa (phường Hoài Nhơn Nam) cho hay: Chúng tôi mở rộng dự án đầu tư để nâng quy mô công suất sản xuất bánh tráng Dalop hiện nay từ 600 tấn bánh/năm lên 1.200 tấn bánh/năm, phải thực hiện nhiều TTHC như xin chủ trương mở rộng nhà máy sản xuất, làm hồ sơ đánh giá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia…

Mọi việc đều diễn ra khá nhanh và thuận lợi. Chính quyền địa phương, sở, ngành có liên quan đồng hành hỗ trợ DN rất nhiều. Sự tương tác này mang tính chia sẻ và hỗ trợ cao, hoàn toàn không gây khó dễ cho DN.

Dây chuyền nhà máy sản xuất bánh tráng Dalop của Công ty TNHH Nhân Hòa (phường Hoài Nhơn Nam). Ảnh: ĐVCC

Nền tảng của sự thay đổi là việc tỉnh tổ chức nhiều đợt rà soát toàn diện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ đối với 1.713 TTHC, trong đó có 790 thủ tục liên quan trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Thời gian giải quyết TTHC được cắt giảm bình quân hơn 55%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Đáng chú ý, tỉnh không chỉ “giảm giấy tờ” mà tập trung chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết.

Lĩnh vực đăng ký thành lập DN - “cửa ngõ” gia nhập thị trường, được xác định là khâu cần tạo đột phá. Nhờ chuẩn hóa quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký DN đã được rút ngắn từ 3 ngày còn khoảng 3 giờ làm việc.

Ông Nguyễn Trần Thi - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) cho biết, việc cắt giảm này được triển khai từ cuối năm 2025. Mục tiêu đặt ra là không chỉ nhanh hơn mà còn dễ hiểu, dễ thực hiện, giúp DN yên tâm ngay từ bước đầu khởi sự, nhất là DN nhỏ và vừa - nhóm dễ bị tổn thương trước thủ tục kéo dài, phức tạp.

Tạo sự tin cậy để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư

Nếu đăng ký DN là bước khởi đầu, thì TTHC về đầu tư, đất đai, xây dựng lâu nay vẫn được xem là “điểm nghẽn” lớn nhất. Nhận diện rõ vấn đề này, cuối năm 2025, UBND tỉnh ra Quy chế phối hợp liên thông giữa các sở, ngành trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và PCCC.

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Nhờ cơ chế liên thông, thời gian giải quyết TTHC đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày còn 38 ngày.

Việc rút ngắn này không chỉ giúp DN sớm triển khai dự án, mà còn hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm - điều khiến nhà đầu tư lo ngại nhất. Tháo gỡ được điểm nghẽn này đồng nghĩa tạo sự tin cậy lớn hơn nơi nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Lam Phương - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Tây Nguyên - thông tin: Với dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đak Đoa, DN chỉ mất khoảng 2 tháng để hoàn tất TTHC liên quan đến đầu tư, rút ngắn ít nhất nửa năm so với trước đây.

“Nhiều nhà đầu tư từng nản lòng vì thủ tục đất đai, môi trường kéo dài. Những thay đổi này giúp chúng tôi giữ được “nhiệt huyết” và niềm tin khi triển khai đầu tư” - bà Phương nhận xét.

Một bước tiến khác là triển khai TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Khi 100% TTHC được cấu hình theo cơ chế này, DN không còn bị “trói” vào không gian hành chính cố định, qua đó giảm đáng kể chi phí giao dịch và thời gian đi lại.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền với 14 quyết định, giao 258 TTHC về các sở, ngành; đồng thời, phân cấp thêm 42 TTHC trong các lĩnh vực then chốt. Quy trình xử lý vì thế linh hoạt hơn, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kỷ luật hành chính và năng lực cán bộ.

Tỉnh cũng đã công bố 436 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu; tổ chức đào tạo 6.276 lượt cán bộ, công chức cấp xã về kỹ năng số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng để cải cách vận hành ổn định, bền vững.

Ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom - cho rằng: “Khi cán bộ được trang bị kỹ năng số và quy trình rõ ràng, việc phục vụ người dân và DN sẽ chủ động, tự tin và hiệu quả hơn”.

Những nỗ lực cải cách TTHC của tỉnh đã được phản ánh qua các con số năm 2025: 95,2% hồ sơ được giải quyết trực tuyến; 97,6% hồ sơ giải quyết đúng hạn; Chỉ số phục vụ người dân và DN đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi họp báo công bố kết quả cải cách TTHC cuối năm 2025 (30-12-2025), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định: Gia Lai kiên định mục tiêu xây dựng chính quyền hành động, đồng hành cùng nhà đầu tư và DN; tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nhất quán.

Không chỉ là TTHC nhanh hơn, mà là sự rõ ràng, trách nhiệm và khả năng dự báo. Khi những yếu tố đó được cải thiện, cải cách TTHC không còn là khẩu hiệu, mà trở thành động lực thực sự cho phát triển kinh tế địa phương.