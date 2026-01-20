Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bỏ một số điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 26 nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

Trong đó, có sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Cụ thể, quy định mới đã bỏ một số điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế (cắt bỏ điều kiện kinh doanh về tàu thuyền, về tổ chức bộ máy và về nhân lực).

bo-mot-so-dieu-kien-doi-voi-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-bien-quoc-te.jpg
Quy định mới đã bỏ một số điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế. Ảnh minh họa: N.S

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế phải đáp ứng các điều kiện: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã; được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển khi đáp ứng điều kiện quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế còn phải có bảo lãnh theo quy định của pháp luật với mức tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên theo quy định.

